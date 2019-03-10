Гвардиола: «Сити» забил «Уотфорду» из офсайда? Мы голосовали за VAR»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение об эпизоде с голом Рахима Стерлинга матче 30-го тура АПЛ с «Уотфордом» (3:1). Англичанин забил мяч, находясь в положении вне игры. Лайнсмен зафиксировал офсайд, однако главный арбитр Пол Тирни засчитал гол.

«В следующем сезоне введут VAR, игра станет более справедливой. Я извиняюсь, если был офсайд.

«Сити» голосовал за VAR с начала этого сезона. Но другие клубы сказали нет», – заявил Гвардиола.

«Манчестер Сити» оторвался от «Ливерпуля» на четыре очка. У мерсисайдцев игра в запасе.