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    Гвардиола: «Сити» забил «Уотфорду» из офсайда? Мы голосовали за VAR»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола высказал мнение об эпизоде с голом Рахима Стерлинга матче 30-го тура АПЛ с «Уотфордом» (3:1). Англичанин забил мяч, находясь в положении вне игры. Лайнсмен зафиксировал офсайд, однако главный арбитр Пол Тирни засчитал гол.

    «В следующем сезоне введут VAR, игра станет более справедливой. Я извиняюсь, если был офсайд.

    «Сити» голосовал за VAR с начала этого сезона. Но другие клубы сказали нет», – заявил Гвардиола.

    • «Манчестер Сити» оторвался от «Ливерпуля» на четыре очка. У мерсисайдцев игра в запасе.

    Источник: BBC

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    10.03.2019 00:07
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 12:30

      Одним голом больше ,одним меньше.

      2
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      Рейтинг: +3282

      woyser 10 марта 2019, 04:38

      Система VAR убивает зрелищность футбола, накал страстей и атмосферу в целом. Получается тот случай, когда хорошо не есть хорошо.

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 10 марта 2019, 02:03

      Такой VAR намного хуже того, когда его не было. VAR щас очень убогая странная несправедливая хрень которая только мешает. Под него надо всю систему судейства и правил переделывать, иначе от него просто нет смысла

      0
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      Рейтинг: +259

      professor13 10 марта 2019, 00:55

      Сити заслужил победу,много моментов не реализовали и как всегда пропустили гол по моему с единственного удара по воротам)...

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