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    Бердыев: «Фолил ли Фернандес перед первым голом? Это в пользу бедных. ЦСКА заслужил победу»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил исход матча 19 тура РПЛ против ЦСКА (0:3). Специалист считает, что москвичи победили заслуженно.

    – Думаю, это заслуженная победа ЦСКА. Они рационально использовали свои моменты и наши ошибки, когда забивали голы.

    – Было ли нарушение со стороны Марио Фернандеса в эпизоде с первым голом?

    – Это разговоры для бедных. ЦСКА просто хорошо играл сегодня.

    • ЦСКА укрепился на третьей строчке в таблице.
    • «Рубин» идет шестым.
    • Следующий соперник волжан – «Ростов».

    Источник: «Чемпионат»

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    09.03.2019 18:52
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +3554

      CSKA57 10 марта 2019, 13:07

      Еще пацаном ходил смотреть на игру Курбана Бекиевича Бердыева в Кайрате. Был умным игроком и одним из самых ценных в команде. Сейчас грамотный и очень рассудительный тренер. Успехов ему!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:58

      Бердыев прав и никогда не любит кого то обвинять в поражении.

      0
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 9 марта 2019, 20:02

      Молодец, Бекиевич! Не ноет, а работает с командой. И она не так уж плоха. Просто сегодня был день ЦСКА!

      5
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 9 марта 2019, 19:49

      Такого журналюгу близко к футболу подпускать нельзя (жаль фамилию не указали)! За такие вопросы нужно в комитет по этике вызывать: штрафовать, отстранять....! Может тогда будут думать о чем тренеров спрашивать?

      2
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      Рейтинг: +728

      GammiD > Serjoga 9 марта 2019, 20:07

      А что фола не было по вашему? Чистый толчек в спину, 1-0, дальше практически без шансов.

      -1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > GammiD 9 марта 2019, 22:25

      Я не о том, а о провокационных вопросах! Не его дело оценивать судейство и требовать этого от тренера! Если бы Бердыев ответил так, как "захотел" журналист, чтобы ты подумал о Бердыеве? А было или не было в первом случае не видел, а во втором очень сомнительно! Но мое мнение на результат не влияет!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > GammiD 9 марта 2019, 22:32

      Посмотрел еще раз этот гол: нет, уважаемый, это не толчок! Руками Фернандес не толкал, а вот защитник ни.....не сыграл, даже не выпрыгнул!

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Serjoga 9 марта 2019, 22:43

      "Во втором очень сомнительно"-это не про этот матч!

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      Рейтинг: +728

      GammiD > Serjoga 10 марта 2019, 11:58

      Да конечно не толчек, да не сыграл Устинов, потому что ему на шею сел Фернандес. Первый гол изменил ход игры. Не критиковать судей учень удобная позиция. Эта "ошибка" решила исход встречи на 90%. Если бы такой гол в ворота Спартака засчитали, то вой неделю был бы.

      -1
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 9 марта 2019, 19:14

      Если бы ЦСКА "рационально использовал свои моменты",то "Ливерпуль" сейчас бы рыдал,вспомнив падение своего рекорда в прошлом году,в матче со "Спартаком".

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      Рейтинг: +295

      akku > Агасфер 9 марта 2019, 20:30

      Попади на ливер, а потом рассуждай. А Спартак сам виноват с ливером, нечего с шашками наголо лететь вперёд.

      0
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 19:05

      Главный тренер "Рубина" отметил качественную игру ЦСКА.

      "В первую очередь, нам помешала хорошая игра ЦСКА. Думаю, удовлетворение от игры получили и болельщики, и игроки, и тренер армейцев. ЦСКА использовал наши ошибки, что привело к трем голам. Замена Подберезкина в начале второго тайма связана с его неудовлетворительной игрой, как в атаке, так и в обороне. В первом тайме ЦСКА затратил много сил, это помогло нам выровнять игру во второй половине встречи, но второй гол все решил. Повторюсь, очень хорошая игра ЦСКА предопределила исход матча, - сказал Бердыев.

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 > InterMilLano1908 9 марта 2019, 19:06

      Бомбардир хотя бы полное вью давал... Боже куда катится сайт

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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 9 марта 2019, 18:56

      В этом Курбану респект, не ноет как Семак и прочие...

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      Рейтинг: +388

      R015RK > InterMilLano1908 10 марта 2019, 16:03

      За Семака четко подмечено.

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