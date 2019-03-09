Бердыев: «Фолил ли Фернандес перед первым голом? Это в пользу бедных. ЦСКА заслужил победу»

Еще пацаном ходил смотреть на игру Курбана Бекиевича Бердыева в Кайрате. Был умным игроком и одним из самых ценных в команде. Сейчас грамотный и очень рассудительный тренер. Успехов ему!
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил исход матча 19 тура РПЛ против ЦСКА (0:3). Специалист считает, что москвичи победили заслуженно.
– Думаю, это заслуженная победа ЦСКА. Они рационально использовали свои моменты и наши ошибки, когда забивали голы.
– Было ли нарушение со стороны Марио Фернандеса в эпизоде с первым голом?
– Это разговоры для бедных. ЦСКА просто хорошо играл сегодня.
- ЦСКА укрепился на третьей строчке в таблице.
- «Рубин» идет шестым.
- Следующий соперник волжан – «Ростов».