Бердыев: «Фолил ли Фернандес перед первым голом? Это в пользу бедных. ЦСКА заслужил победу»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев оценил исход матча 19 тура РПЛ против ЦСКА (0:3). Специалист считает, что москвичи победили заслуженно.

– Думаю, это заслуженная победа ЦСКА. Они рационально использовали свои моменты и наши ошибки, когда забивали голы.

– Было ли нарушение со стороны Марио Фернандеса в эпизоде с первым голом?

– Это разговоры для бедных. ЦСКА просто хорошо играл сегодня.