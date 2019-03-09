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    Годин рискует пропустить ответный матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

    Участие защитника «Атлетико» Диего Година в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» находится под вопросом.

    Как сообщает Marca, 33-летний футболист получил травму бедра на одной из тренировок. Сроки его восстановления пока неизвестны.

    Сегодня, 9 марта, уругваец пройдет медобследование, которое определит серьезность повреждения.

    • Матч «Ювентус» – «Атлетико» состоится 12 марта в 23:00 мск.
    • Первая игра между этими командами завершилась победой мадридцев со счетом 2:0.
    • Годин в текущем сезоне сыграл 28 матчей в составе «Атлетико», забил три гола и сделал три результативные передачи.

    Источник: Marca

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    09.03.2019 12:53
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 10 марта 2019, 11:12

      Его отсутствие может сказаться на такой важной игре.

      1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 15:08

      Годин очень необходим "матрасникам" в ответном матче с Юве. Врачи и массажисты постараются его к игре подготовить.

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