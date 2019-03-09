Годин рискует пропустить ответный матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Его отсутствие может сказаться на такой важной игре.
Участие защитника «Атлетико» Диего Година в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» находится под вопросом.
Как сообщает Marca, 33-летний футболист получил травму бедра на одной из тренировок. Сроки его восстановления пока неизвестны.
Сегодня, 9 марта, уругваец пройдет медобследование, которое определит серьезность повреждения.
- Матч «Ювентус» – «Атлетико» состоится 12 марта в 23:00 мск.
- Первая игра между этими командами завершилась победой мадридцев со счетом 2:0.
- Годин в текущем сезоне сыграл 28 матчей в составе «Атлетико», забил три гола и сделал три результативные передачи.