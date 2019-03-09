Годин рискует пропустить ответный матч с «Ювентусом» в Лиге чемпионов

Участие защитника «Атлетико» Диего Година в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ювентуса» находится под вопросом.

Как сообщает Marca, 33-летний футболист получил травму бедра на одной из тренировок. Сроки его восстановления пока неизвестны.

Сегодня, 9 марта, уругваец пройдет медобследование, которое определит серьезность повреждения.