Ковач: «У игроков «Баварии» появились крылья»

Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 25 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Хорват считает, что его команда находится на эмоциональном подъеме.

«Между нами и лидером тонкая грань. Мы должны выполнить работу с «Вольфсбургом», чтобы наши предыдущие турнирные усилия не прошли зря. Я ощущаю, как у футболистов выросли крылья, когда мы настигли «Боруссию». Это проявляется в каждой тренировке», – сказал специалист.