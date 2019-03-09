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    Ковач: «У игроков «Баварии» появились крылья»

    Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 25 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Хорват считает, что его команда находится на эмоциональном подъеме.

    «Между нами и лидером тонкая грань. Мы должны выполнить работу с «Вольфсбургом», чтобы наши предыдущие турнирные усилия не прошли зря. Я ощущаю, как у футболистов выросли крылья, когда мы настигли «Боруссию». Это проявляется в каждой тренировке», – сказал специалист.

    • Матч с «Вольфсбургом» начнется в 17:30 по Москве.
    • «Бавария» лишь по дополнительным показателям не идет в Бундеслиге первой.
    • На следующей неделе баварцы проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».

    Источник: Официальный сайт «Баварии»

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    09.03.2019 09:58
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 9 марта 2019, 11:54

      Хоть здесь речь про крылья, а не про яйца... )))

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