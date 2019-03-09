Ковач: «У игроков «Баварии» появились крылья»

Хоть здесь речь про крылья, а не про яйца... )))
Главный тренер «Баварии» Нико Ковач поделился ожиданиями от матча 25 тура Бундеслиги против «Вольфсбурга». Хорват считает, что его команда находится на эмоциональном подъеме.
«Между нами и лидером тонкая грань. Мы должны выполнить работу с «Вольфсбургом», чтобы наши предыдущие турнирные усилия не прошли зря. Я ощущаю, как у футболистов выросли крылья, когда мы настигли «Боруссию». Это проявляется в каждой тренировке», – сказал специалист.
- Матч с «Вольфсбургом» начнется в 17:30 по Москве.
- «Бавария» лишь по дополнительным показателям не идет в Бундеслиге первой.
- На следующей неделе баварцы проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля».