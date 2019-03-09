Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре команды в Лиге чемпионов.

«Ювентус» всегда боролся за Лигу чемпионов, пока я был в клубе. Когда я пришел сюда, ко всему было очень скептическое отношение. Не только ко мне, но и к команде и к клубу.

За то время, что я был в клубе, мы всегда доходили до 1/8, дважды доходили до финала и проигрывали только окончательным победителям.

Это не так просто. «Баварии» потребовалось 10 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. «Челси» выигрывал только один раз и сделал это, когда он не заслуживал этого.

По моему мнению, нельзя воспринимать это [возможный вылет из турнира] негативно. Я думаю, что мы проделали отличную работу здесь. Это правда, что каждая история подходит к концу, но мы идем к восьмому подряд чемпионству в лиге и выиграли Суперкубок.

Я думаю, ожидания стали завышенными и превратились в навязчивую идею. Игра в Лиге чемпионов должна быть удовольствием и наслаждением.

Мое будущее? Я ушел из «Милана» спустя четыре года. Это мой пятый год в «Ювентусе», и я надеюсь остаться. Посмотрим», – сказал Аллегри.