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    Аллегри – об игре «Ювентуса» в ЛЧ: «Я думаю, ожидания стали завышенными и превратились в навязчивую идею»

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри поделился мнением об игре команды в Лиге чемпионов.

    «Ювентус» всегда боролся за Лигу чемпионов, пока я был в клубе. Когда я пришел сюда, ко всему было очень скептическое отношение. Не только ко мне, но и к команде и к клубу.

    За то время, что я был в клубе, мы всегда доходили до 1/8, дважды доходили до финала и проигрывали только окончательным победителям.

    Это не так просто. «Баварии» потребовалось 10 лет, чтобы выиграть Лигу чемпионов. «Челси» выигрывал только один раз и сделал это, когда он не заслуживал этого.

    По моему мнению, нельзя воспринимать это [возможный вылет из турнира] негативно. Я думаю, что мы проделали отличную работу здесь. Это правда, что каждая история подходит к концу, но мы идем к восьмому подряд чемпионству в лиге и выиграли Суперкубок.

    Я думаю, ожидания стали завышенными и превратились в навязчивую идею. Игра в Лиге чемпионов должна быть удовольствием и наслаждением.

    Мое будущее? Я ушел из «Милана» спустя четыре года. Это мой пятый год в «Ювентусе», и я надеюсь остаться. Посмотрим», – сказал Аллегри.

    • Во вторник, 12 марта, «Ювентус» сыграет с «Атлетико» в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.
    • Первый матч завершился поражением итальянского клуба со счетом 0:2.

    Источник: Football Italia

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    09.03.2019 01:34
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 20:40

      Рассуждает правильно.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 9 марта 2019, 09:05

      Правильно всё говорит. С таким же успехом можно было бы выгонять Симеоне из Атлетико, они тоже два финала проиграли, а в прошлом году вообще в ЛЕ вылетели, хоть и выиграли её. Надо реально смотреть на вещи. Ювентус при Аллегри стал сильнее.

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 9 марта 2019, 08:47

      Ладно, не отмазывайся.. Если бы кристину не купили под ЛЧ, то ушёл бы..

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 9 марта 2019, 01:48

      Ну все будет зависеть от матча с Атлетико. Если юве не пройдёт, Аллегри уйдет прям сто проц. Хотя и так пора. Его лучшее время уже прошло

      1
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 9 марта 2019, 01:38

      Я думаю, что мы проделали отличную работу здесь. Это правда, что каждая история подходит к концу - удачи Макс в дальнейшем, спасибо что подарил незабываемые моменты

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