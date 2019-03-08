Рамос провел собрание с игроками «Реала». Он попросил приложить все силы, чтобы занять второе место в Примере

Это он травмированному Винисиусу, Фэйлу, наевшемуся Модричу, Древземе, лавкоИско —— втирал??? Реалу необходимо конкретное обновление состава! Кейн, Мбаппе, Азар, Кулибали - придутся кстати!!! А пока - про второе место забудьте. Оно за лучшим клубом Мадрида!
Капитан «Реала» Серхио Рамос в четверг утром вызвал футболистов на собрание. Он попросил своих партнеров проявить самоотверженность в 12-ти оставшихся матчах.
Встреча прошла в отсутствие членов тренерского штаба.
Во время разговора Рамос был критичен по отношению к товарищам по команде. Он попросил их предпринять совместные усилия, чтобы занять второе место в Примере.
Также капитан обратился к игрокам мадридцев с просьбой проявить уважение к главному тренеру Сантьяго Солари, который может быть уволен в ближайшее время.
«Тот, кто не предан идее и не отдается полностью, также может также уйти [из команды вслед за Солари]», – сказал Рамос.
- После 26-ти туров «Реал» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на пять очков.
- В воскресенье мадридцы сыграют с «Вальядолидом». Рамос пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.
- Ранее «Реал» выбыл из Кубка Испании и Лиги чемпионов.