Рамос провел собрание с игроками «Реала». Он попросил приложить все силы, чтобы занять второе место в Примере

Капитан «Реала» Серхио Рамос в четверг утром вызвал футболистов на собрание. Он попросил своих партнеров проявить самоотверженность в 12-ти оставшихся матчах.

Встреча прошла в отсутствие членов тренерского штаба.

Во время разговора Рамос был критичен по отношению к товарищам по команде. Он попросил их предпринять совместные усилия, чтобы занять второе место в Примере.

Также капитан обратился к игрокам мадридцев с просьбой проявить уважение к главному тренеру Сантьяго Солари, который может быть уволен в ближайшее время.

«Тот, кто не предан идее и не отдается полностью, также может также уйти [из команды вслед за Солари]», – сказал Рамос.