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    Рамос провел собрание с игроками «Реала». Он попросил приложить все силы, чтобы занять второе место в Примере

    Капитан «Реала» Серхио Рамос в четверг утром вызвал футболистов на собрание. Он попросил своих партнеров проявить самоотверженность в 12-ти оставшихся матчах.

    Встреча прошла в отсутствие членов тренерского штаба.

    Во время разговора Рамос был критичен по отношению к товарищам по команде. Он попросил их предпринять совместные усилия, чтобы занять второе место в Примере.

    Также капитан обратился к игрокам мадридцев с просьбой проявить уважение к главному тренеру Сантьяго Солари, который может быть уволен в ближайшее время.

    «Тот, кто не предан идее и не отдается полностью, также может также уйти [из команды вслед за Солари]», – сказал Рамос.

    • После 26-ти туров «Реал» находится на третьей строчке в турнирной таблице, отставая от «Атлетико» на пять очков.
    • В воскресенье мадридцы сыграют с «Вальядолидом». Рамос пропустит встречу из-за перебора желтых карточек.
    • Ранее «Реал» выбыл из Кубка Испании и Лиги чемпионов.

    Источник: AS

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    08.03.2019 16:58
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +905

      VVadic 8 марта 2019, 20:51

      Это он травмированному Винисиусу, Фэйлу, наевшемуся Модричу, Древземе, лавкоИско —— втирал??? Реалу необходимо конкретное обновление состава! Кейн, Мбаппе, Азар, Кулибали - придутся кстати!!! А пока - про второе место забудьте. Оно за лучшим клубом Мадрида!

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > VVadic 8 марта 2019, 22:31

      если придутся, то попадутся под ффп. чтоб что то купить, сначала надо что-то продать. а кого они на такую сумму продадут, если старина мордич сдулся и стареет, более чем на 40-50млн не тянет, гарэт валя никому нахрен не нужен и реал более заинтересован в его продаже, чем кто-нить в его покупке, и будет радость если за него кто нить отдаст 50, марсело тоже стареет, млн 30 , бензема нестабитен, тоже, иско вообще неизвестно кто, ну 40 от силы, а те, кого они хотят минимум по 100 стоят. для реала будет успехом если приедет хотя бы один какой эриксен, кейн или азар

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2019, 18:57

      а бэйл то ведь по испански не понимает))))

      5
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > dinar7777dinar 8 марта 2019, 22:22

      а он вообще там был? он же движ не поддерживает и спит по расписанию)))

      1
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:07

      Интересно кто там свечку держал? Или они там видео трансляцию вели по ходу разговора? Откуда все эти новости берут...

      0
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      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 марта 2019, 17:47

      Собрание прошло организовано,проголосовали поименно,но единогласно,согласно партийным спискам.После собрания организовано выдвинулись на патрулирование в районное отделение ДНД.

      0
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида 8 марта 2019, 17:08

      да щазз!! Барса второе место не отдаст....ну а Атлетико первое

      2
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      Рейтинг: +3697

      lordmrv > Project Бабангида 8 марта 2019, 17:11

      смешно))

      3
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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > lordmrv 8 марта 2019, 17:15

      аутентичный ответ Серхио Рамосу )

      3
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Project Бабангида 8 марта 2019, 18:57

      шутка дня !

      1
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 8 марта 2019, 17:07

      Попадите в лигу чемпионов на следуйщий год вначали а не о втором месте думайте

      3
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