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    AS: Перес хочет вернуть Моуринью. Другие члены руководства «Реала» выступают против

    Разногласия возникли в совете директоров «Реала» при выборе нового главного тренера.

    По информации AS, президент клуба Флорентино Перес хочет вернуть в команду Жозе Моуринью. Он считает, что «твердая рука» португальца – это то, что нужно мадридцам в настоящее время. Заместитель Переса Хосе Анхель Санчес выступил против назначения Моуринью, учитывая, что Серхио Рамос, Марсело и Карим Бензема остались с ним в не очень хороших отношениях после предыдущего раза.

    Несколько других членов руководства советуют Пересу кандидатуру тренера сборной Германии Йоахима Лева. Тем не менее, президент твердо намерен вернуть Моуринью и сделать это как можно скорее.

    • Португальский специалист возглавлял «Реал» с 2010-го по 2013 год и выиграл с клубом чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании.

    Источник: AS

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    08.03.2019 15:48
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    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 16:19

      В Реале сейчас все зависит не только от тренера.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 8 марта 2019, 19:23

      Это кошмар, товарищи! Моур и Реал несовместимы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1516

      Тазит 8 марта 2019, 19:07

      Похоже, главной проблемой Реала становится этот перец...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:15

      Если Маура придет то на условиях что продатут Марсело, рамоса и бензема да и еще парочку и купят футболистов под Маура
      . В этом случае Маура вновь покажет что он special one

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 8 марта 2019, 18:02

      Сегодня не крепкая рука нужна мадридцам. Им нужен крепкий -крепкий пинок, да по заднице, да по кобчику, да много-много раз,тогда и будет толк.А вот товарищу Пересу пора уже, определенно на выход...

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 8 марта 2019, 16:50

      если этот упрямый старикан что то решил он так и сделает

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 8 марта 2019, 16:41

      Перес - это старый мудел, если хочет вернуть сбитого лётчика Моура. Лёв - идеальный вариант.

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 марта 2019, 16:22

      нахер он нужен???)) (болельщик реала и лично моуриньо)))

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > овертайм 8 марта 2019, 16:33

      чисто взгляд с комнатного кресла : думаю что бухать интересней с Жозе, а потренироваться у Хосе.... но я бы лучше побухал)

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 8 марта 2019, 16:18

      перес в последнее время почувствовал себя королем горы..

      4
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      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 8 марта 2019, 16:06

      А чем думают его помощники, которые хотят предложить того же Лёва ? Человек,который привык раз в полгода тренировать игроков,которых он отбирает по паспорту. В клубе нужен другой подход . Не факт,что Лёв вообще когда-нибудь сумеет тренировать какой-либо клуб. Это большой риск.

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