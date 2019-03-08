AS: Перес хочет вернуть Моуринью. Другие члены руководства «Реала» выступают против

Разногласия возникли в совете директоров «Реала» при выборе нового главного тренера.

По информации AS, президент клуба Флорентино Перес хочет вернуть в команду Жозе Моуринью. Он считает, что «твердая рука» португальца – это то, что нужно мадридцам в настоящее время. Заместитель Переса Хосе Анхель Санчес выступил против назначения Моуринью, учитывая, что Серхио Рамос, Марсело и Карим Бензема остались с ним в не очень хороших отношениях после предыдущего раза.

Несколько других членов руководства советуют Пересу кандидатуру тренера сборной Германии Йоахима Лева. Тем не менее, президент твердо намерен вернуть Моуринью и сделать это как можно скорее.