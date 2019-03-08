Спортивный директор «Ромы» Мончи покинет клуб вслед за Ди Франческо

Спортивный директор «Ромы» Мончи согласился расторгнуть свой контракт с клубом после увольнения главного тренера Эусебио Ди Франческо.

В четверг вечером состоялась встреча совета директоров, на которой было принято решение, что сегодня функционер покинет римлян по взаимному согласию. Он получит выходное пособие в размере 1,5 миллиона евро.

По информации Tuttomercatoweb, Мончи подпишет трехлетний контракт с «Арсеналом».