Спортивный директор «Ромы» Мончи покинет клуб вслед за Ди Франческо

Мончи один из лучших СД на данный момент... Рома что то вообще с ума сходит в последнее время...
Спортивный директор «Ромы» Мончи согласился расторгнуть свой контракт с клубом после увольнения главного тренера Эусебио Ди Франческо.
В четверг вечером состоялась встреча совета директоров, на которой было принято решение, что сегодня функционер покинет римлян по взаимному согласию. Он получит выходное пособие в размере 1,5 миллиона евро.
По информации Tuttomercatoweb, Мончи подпишет трехлетний контракт с «Арсеналом».
- В «Роме» испанца могут заменить Вальтер Сабатини и Карло Ости из «Сампдории».
- Мончи работает в римском клубе с апреля 2017 года.