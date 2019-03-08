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    Спортивный директор «Ромы» Мончи покинет клуб вслед за Ди Франческо

    Спортивный директор «Ромы» Мончи согласился расторгнуть свой контракт с клубом после увольнения главного тренера Эусебио Ди Франческо.

    В четверг вечером состоялась встреча совета директоров, на которой было принято решение, что сегодня функционер покинет римлян по взаимному согласию. Он получит выходное пособие в размере 1,5 миллиона евро.

    По информации Tuttomercatoweb, Мончи подпишет трехлетний контракт с «Арсеналом».

    • В «Роме» испанца могут заменить Вальтер Сабатини и Карло Ости из «Сампдории».
    • Мончи работает в римском клубе с апреля 2017 года.

    Источник: Football Italia

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    08.03.2019 13:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3508

      InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:17

      Мончи один из лучших СД на данный момент... Рома что то вообще с ума сходит в последнее время...

      1
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > InterMilLano1908 8 марта 2019, 18:54

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