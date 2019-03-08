AS: Марсело согласовал контракт с «Ювентусом»

Марсело в Реале играет без настроения. У него хорошие отношения с Роналду.
Защитник«Реала» Марсело согласовал контракт с «Ювентусом».
Речь идет о четырехлетнем контракте, по которому игрок заработает 12 миллионов евро за сезон.
В испанских медиа сообщалось, что Марсело в Турине ждет экс-партнер по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду.
Контракт бразильца с действующим победителем Лиги чемпионов истекает 30 июня 2022 года.
В составе «Реала» Марсело выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, два национальных кубка, три Суперкубка Испании и четыре раза становился чемпионом Испании.
- В текущем сезоне чемпионата Испании Марсело сыграл в 13 матчах.
- Последние четыре матча бразилец оставался на скамейке запасных.
- Его место на левом фланге обороны занимал 22-летний Серхио Регилон.