AS: Марсело согласовал контракт с «Ювентусом»

Защитник«Реала» Марсело согласовал контракт с «Ювентусом».

Речь идет о четырехлетнем контракте, по которому игрок заработает 12 миллионов евро за сезон.

В испанских медиа сообщалось, что Марсело в Турине ждет экс-партнер по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду.

Контракт бразильца с действующим победителем Лиги чемпионов истекает 30 июня 2022 года.

В составе «Реала» Марсело выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, два национальных кубка, три Суперкубка Испании и четыре раза становился чемпионом Испании.