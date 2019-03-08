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    AS: Марсело согласовал контракт с «Ювентусом»

    Защитник«Реала» Марсело согласовал контракт с «Ювентусом».

    Речь идет о четырехлетнем контракте, по которому игрок заработает 12 миллионов евро за сезон.

    В испанских медиа сообщалось, что Марсело в Турине ждет экс-партнер по «Реалу» нападающий Криштиану Роналду.

    Контракт бразильца с действующим победителем Лиги чемпионов истекает 30 июня 2022 года.

    В составе «Реала» Марсело выиграл четыре Лиги чемпионов, три Суперкубка УЕФА, два национальных кубка, три Суперкубка Испании и четыре раза становился чемпионом Испании.

    • В текущем сезоне чемпионата Испании Марсело сыграл в 13 матчах.
    • Последние четыре матча бразилец оставался на скамейке запасных.
    • Его место на левом фланге обороны занимал 22-летний Серхио Регилон.

    Источник: AS

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    08.03.2019 06:40
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 9 марта 2019, 11:29

      Марсело в Реале играет без настроения. У него хорошие отношения с Роналду.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 8 марта 2019, 12:12

      пенсионеры- уровень ювентуса ! пошли по стопам милан начала 2010-х? к чему это привело в милане? своей молодежи то совсем нету?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 марта 2019, 11:58

      Летят утки. К чему такие новости? Это ведь не магазин: зашел, купил что понравилось. Ведь есть определенные правила и их никто не отменял.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 8 марта 2019, 09:37

      Поплыл мадрид

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 09:26

      Ну 50 на 50

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +882

      talgatnurzhanov2006 8 марта 2019, 09:26

      ***..ть легенда получается.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 марта 2019, 09:11

      Как он может вести переговоры или его представители с Юве, если действующий контракт с Реалом до 30 июня 2022г. ? Это только, если клубы договорились о его продаже, заключив предварительную сделку.

      7
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА > Рубик Докоян 8 марта 2019, 09:26

      Ну наверно так и есть

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Татарин за ЦСКА 8 марта 2019, 09:29

      Да сколько уже клубы высказывали друг другу претензий и жаловались в ФИФА за подобные нарушения. О том, что клубы договорились предварительно инфы ведь не было, а про личный контракт пишут.

      4
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 марта 2019, 08:56

      Видимо Старая Синьора поставила себе цель выкупить всех старых именитых игроков, которые остались!) Тогда не плохо было бы приобрести Рибери с Роббеном и тогда рейтинг просмотров Серии А однозначно взлетит в трое! Звезды всегда будут притягивать к себе внимание. А это неплохой заработок, даже если Юве будет выступать не слишком ярко.

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