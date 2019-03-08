Анчелотти: «Будь я на месте Тухеля, возможно, сбросился бы с моста»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3). Итальянец ранее работал в стане парижан.

«Это было невероятно. Будь я тренером «ПСЖ» в том матче, я бы, возможно, сбросился бы с моста», – цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.