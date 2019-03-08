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    Анчелотти: «Будь я на месте Тухеля, возможно, сбросился бы с моста»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед» (1:3). Итальянец ранее работал в стане парижан.

    «Это было невероятно. Будь я тренером «ПСЖ» в том матче, я бы, возможно, сбросился бы с моста», – цитирует Анчелотти Sky Sport Italia.

    • Дальше прошел «Манчестер Юнайтед».
    • Решающий гол был забит в компенсированное время с пенальти.
    • Анчелотти тренировал «ПСЖ» с 2011 по 2013 год.

    Источник: Sky Sport Italia

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    08.03.2019 01:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 8 марта 2019, 12:00

      Между сказать и сделать огромная разница.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 марта 2019, 11:41

      Почему Вы, синьор, не сделали этого, когда, будучи тренером Баварии, не только проиграли ПСЖ 0-3, но и вообще команду до ручки довели?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +169

      RealDiMoNMadrid 8 марта 2019, 11:01

      Но почему же, дон Карло, вы не сделали этого, когда проиграли финал ЛЧ-2005 Ливерпулю ?..)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > RealDiMoNMadrid 8 марта 2019, 11:17

      Атакующий Ливерпуль и дно мю сравниваеш

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 8 марта 2019, 09:08

      он обкурился там что-ли, какая-то несмешная шутка, совсем
      Анчелотти и де Лаурентис уже на весь мир раструбили, что они хотят взять ЛЕ. Я в этом сильно сомневаюсь, потом Тухель тоже может ответить Карло такой же фразой.

      2
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