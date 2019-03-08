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    Лига Европы. Гол Классона не спас «Краснодар» от поражения от «Валенсии»

    «Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретился в гостях с «Валенсией». Испанцы благодаря дублю Родриго победили.

    У россиян отличился швед Виктор Классон. Ответный матч состоится на следующей неделе на Кубани.

    Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

    Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Родриго, 12; 2:0 – Родриго, 24; 2:1 – Классон, 63.

    «Валенсия»: Нето, Габриэл, Гедеш (Черышев, 70), Солер, Гамейро (Собрино, 79), Парехо, Дьякаби, Латторе, Коклен, Родриго (Мина, 62), Пиччини.

    «Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон (Сулейманов, 80), Газинский (Голубев, 89), Ольссон, Классон, Каборе, Стоцкий (Ари, 55), Петров.

    Предупреждения: Парехо, 55; Коклен, 81 – Каборе, 20; Классон, 45; Мартынович, 72; Ольссон, 81.

    Календарь Лиги Европы

    Результаты Лиги Европы

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.03.2019 00:52
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    Комментарии44
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 8 марта 2019, 18:26

      Пока что Быки , демонстрируют серию без побед. Да можно скосить на тот факт, что в начале сезона , им пришлось пройти жернова Л.Е. с Байером, потом не простая игра с Ростовом, потом выезд в Москву на игру со Спартаком, и вот вчера Валенсия. И в начале игры быки смотрелись очень печально. А потом целая вторая половина игры на равных. Даже забили,и Стоцкий ещё мог забить (Мог но не смог попасть в ворота) . Два один на чужом поле -вроде и не плохо. Вроде забить дома один и удержать-есть перспектива. Но Быки в такой футбол не играют. Они лезут, теряют мяч и получают с контратаки. Кроме того вопрос по составу. Каборэ и Мартынович игру пропустят. Опять же не факт, что Ари восстановится полностью . Не ясна обстановка с Игнатьевым.То ли он будет играть и прогрессировать, то ли он останется на старом контракте в ФНЛ? Больше всего вопросов по Ольсону. Слишком много ошибок, он привёз первый гол, и в дальнейшем было не лучше, будь бы VAR, то красной карточки ему бы не миновать. Хочется верить, в проход Быков, но страшновато. Одна надежда, что матч с Оренбургом не заберёт много сил и усилий, но если ещё и в этой игре будут проблемы с забитием голов, с добыванием победы, то и ответная игра с Валенсией может оказаться не совсем удачной.

      4
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 8 марта 2019, 18:04

      Как сказать. Может быть, этот гол станет решающим

      0
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      Рейтинг: +4454

      Snek 8 марта 2019, 14:04

      Что можно сказать ещё? У Зенита шансы на проход минимальные, у Краснодара вполне себе, забей один и ставь автобус на весь матч, тем более, что они так умеют.
      А по закону подлости Зенит разгромит Вильярреал, а Краснодар сыграет вничью.
      Скриньте.

      1
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Snek 8 марта 2019, 21:45

      Про Зенит: НЕ ВЕРЮ!

      0
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      Рейтинг: +177

      ДениМ 8 марта 2019, 12:06

      Хоть я вчера к 23:00 и был уже "в кал", но матч смотрел одним глазом. Достойно парни держались. Не стыдно, хоть и провалили начало матча. Никто не застрахован. Это футбол. Матч в Ленинграде не смотрел, только голы видел. За Зенит неприятно. Держитесь там, сине-бело-голубые! Удачи Вам в Испании!

      1
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      Рейтинг: +3212

      Fan Loko mik 8 марта 2019, 11:28

      Краснодар лучший клуб РПЛ! В этом году только БЫКИ демонстрируют чемпионский футбол. Желаю им выиграть ЧР!

      4
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 8 марта 2019, 10:52

      В комментариях к статьям игры Зенита один негатив и т.д., а здесь приятно читать! Да! Краснодар добился нужного результата перед ответной игрой! Но Краснодар сейчас сам на себя не похож! За один матч настрой и желание меняется раза 3 минимум! Вот с каким настроем они выйдут играть в Краснодаре-это вопрос! Но будем смотреть с оптимизмом! Надеюсь, что в Краснодаре их не будет бросать в "крайности" и они выиграют, не пропустив 2 мяча!

      5
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      Рейтинг: +67330

      portero > Serjoga 8 марта 2019, 11:41

      надеемся что смогут сыграть лучше, но часто в завершении нет ударов по воротам и это проблема , потеря часто у чужой штрафной, хотя давно надо пробить

      11
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 8 марта 2019, 10:08

      Счёт нормальный, приемлемый ! То, что Краснодар дома забьёт это точно. А вот сколько пропустит..??? Давайте Быки, на вас одна надежда.

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 8 марта 2019, 08:43

      Хоть женщины сегодня поднимут настроение. Мужики вчера его опустили... У "Краснодара" хоть счёт приличный и второй тайм был не плох, а за "Зенит" уже и говорить не хочется, а ругаться сегодня нельзя...

      7
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 8 марта 2019, 08:43

      По крайней мере Классон дал шанс Краснодару для ответки! А там только бог его знает, как повернется игра.Удачи!

      3
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 8 марта 2019, 07:25

      За такое поражение не стыдно. На данный момент Краснодар единственный за кого не стыдно вообще из РПЛ. Да могли и 3-0 проигрывать, когда нап. Валенсии в упор умудрился во вратаря пробить, но все же и Краснодар мог забить больше чем 1. И моменты создавали, и мысль в атаке присутствовала, и это приятно. С Севильей же дома сыграли на победу, и с мышами тоже можно. Думаю главным фактором будет реализация моментов. Все равно от атаки играть придется.

      14
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      Рейтинг: +67330

      portero > Леха из Твери 8 марта 2019, 07:36

      Краснодар второй тайм хорошо отыграл, хотя начало провалил

      17
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