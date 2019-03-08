Лига Европы. Гол Классона не спас «Краснодар» от поражения от «Валенсии»

Пока что Быки , демонстрируют серию без побед. Да можно скосить на тот факт, что в начале сезона , им пришлось пройти жернова Л.Е. с Байером, потом не простая игра с Ростовом, потом выезд в Москву на игру со Спартаком, и вот вчера Валенсия. И в начале игры быки смотрелись очень печально. А потом целая вторая половина игры на равных. Даже забили,и Стоцкий ещё мог забить (Мог но не смог попасть в ворота) . Два один на чужом поле -вроде и не плохо. Вроде забить дома один и удержать-есть перспектива. Но Быки в такой футбол не играют. Они лезут, теряют мяч и получают с контратаки. Кроме того вопрос по составу. Каборэ и Мартынович игру пропустят. Опять же не факт, что Ари восстановится полностью . Не ясна обстановка с Игнатьевым.То ли он будет играть и прогрессировать, то ли он останется на старом контракте в ФНЛ? Больше всего вопросов по Ольсону. Слишком много ошибок, он привёз первый гол, и в дальнейшем было не лучше, будь бы VAR, то красной карточки ему бы не миновать. Хочется верить, в проход Быков, но страшновато. Одна надежда, что матч с Оренбургом не заберёт много сил и усилий, но если ещё и в этой игре будут проблемы с забитием голов, с добыванием победы, то и ответная игра с Валенсией может оказаться не совсем удачной.
«Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретился в гостях с «Валенсией». Испанцы благодаря дублю Родриго победили.
У россиян отличился швед Виктор Классон. Ответный матч состоится на следующей неделе на Кубани.
Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч
Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (2:0)
Голы: 1:0 – Родриго, 12; 2:0 – Родриго, 24; 2:1 – Классон, 63.
«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гедеш (Черышев, 70), Солер, Гамейро (Собрино, 79), Парехо, Дьякаби, Латторе, Коклен, Родриго (Мина, 62), Пиччини.
«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон (Сулейманов, 80), Газинский (Голубев, 89), Ольссон, Классон, Каборе, Стоцкий (Ари, 55), Петров.
Предупреждения: Парехо, 55; Коклен, 81 – Каборе, 20; Классон, 45; Мартынович, 72; Ольссон, 81.