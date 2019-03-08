Лига Европы. Гол Классона не спас «Краснодар» от поражения от «Валенсии»

«Краснодар» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы встретился в гостях с «Валенсией». Испанцы благодаря дублю Родриго победили.

У россиян отличился швед Виктор Классон. Ответный матч состоится на следующей неделе на Кубани.

Лига Европы. 1/8 финала. Первый матч

Валенсия (Испания) – Краснодар (Россия) – 2:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Родриго, 12; 2:0 – Родриго, 24; 2:1 – Классон, 63.

«Валенсия»: Нето, Габриэл, Гедеш (Черышев, 70), Солер, Гамейро (Собрино, 79), Парехо, Дьякаби, Латторе, Коклен, Родриго (Мина, 62), Пиччини.

«Краснодар»: Сафонов, Мартынович, Спайич, Рамирес, Вандерсон (Сулейманов, 80), Газинский (Голубев, 89), Ольссон, Классон, Каборе, Стоцкий (Ари, 55), Петров.

Предупреждения: Парехо, 55; Коклен, 81 – Каборе, 20; Классон, 45; Мартынович, 72; Ольссон, 81.

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