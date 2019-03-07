Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из турнира

    «Спартак» с минимальным счетом уступил «Уралу» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

    Единственный гол забил полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви на 34-й минуте после дальнего удара и рикошета от Дениса Глушакова.

    В первой игре в Москве команды сыграли вничью – 1:1. Красно-белые выбыли из турнира.

    В последний раз «Спартак» побеждал «Урал» в сентябре 2017 года (2:0).

    Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

    Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Бикфалви, 34.

    «Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Егорычев, Бумаль (Брызгалов, 89), Бикфалви (Ильин, 46), Димитров, Эль Кабир, Погребняк.

    «Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев (Зобнин, 68), Глушаков, Мельгарехо (Ханни, 46), Зе Луиш (Роша, 65), Мелкадзе, Луис Адриано.

    Предупреждения: Страндберг, 24; Кулаков, 60; Поляков, 71; Годзюр, 84 – Рассказов, 40; Мельгарехо, 44; Зобнин, 90+4.

    Первый матч - 1:1

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.03.2019 18:57
    Рекомендуем
    Комментарии136
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8844

      GoLenaStop 11 марта 2019, 21:01

      Кубок в этом году заслужил Ростсельмаш!
      Это будет возвращение клуба в Европейскую Игру.
      Помните, почему сейчас имеем три команды в ЛЧ?
      Ха!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 8 марта 2019, 10:50

      Гондольеры...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3831

      Кинстифа 8 марта 2019, 07:38

      Если смотреть немного назад, то только при Дмитрии Аленичеве была классная игра в атаке, потом её подхватил Массимо. и тоже было все прекрасно.... какое то время...
      Потом у Массимо ушла игра((( и так ни чего и не изменилось((

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 8 марта 2019, 06:54

      В этом матче заметно было что у Глушака реального авторитета в команде нема. Реально капитанил на поле Джикия. А Глушак был одним из худших на поле. Кстати, кому то до сих пор непонятно что Глушак это очень посредственный игрок. Ниже среднего. В плане футбольного интеллекта просто глуп. Техника практически отсутствует. Только удар поставленный ... был. А удар был исключительно из-за куража. Когда карреровский кураж, любовь болельщиков и партнерство-конкуренция с Промесом исчезли, Глушак снова стал старым глушаком. Футбольным ничтожеством. Которое, как ни странно, позволяет себе "напихать" молодым. Т.е., ублю...к в роли воспитателя. Нонсенс! Поэтому пока клуб будет оставаться бригадой глушачей, Спартаком ему не быть.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +748

      Kokmarov > Дедуктор 25 марта 2019, 21:26

      Так это давно уже говорят все специалисты, Глушаков и Комбаров - это балласт, техники ноль, пас наобум, интеллект ноль, но да - иногда такие шальные залетали.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1847

      mahan 7 марта 2019, 21:55

      Ну, все так как я и писал ранее. Назначение Кононова это тупик для Спартака. Где те кто радовался выигранному кубку Матч тв канала. Это были товарищеские игры, вот она настоящая игра Спартака в официальных играх две игры из них еле ноги от Краснодара унесли, прям повезло с ничьей, сегодня Уралу проиграли. Дай Бог остаться бы в РПЛ с такой игрой. Если летом из команды уйдут Зобнин и Джикия и все каюк команде.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr 7 марта 2019, 21:31

      У мясных как всегда, никто не хотел умирать, тем более в какой-то Уфе.............

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17874

      ilichkadr > Спартач80 8 марта 2019, 15:03

      Не переживай за Семака, продолжай петь дифирамбы Массимо, а Уфу мы накажем 10 марта.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2019, 21:15

      ПАцаны Зенит должен добить это !!!!!!!!!!!!!!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > minaev23 7 марта 2019, 22:51

      Зениту я смотрю тоже неплохо расширили)) Добиватели х*евы

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 7 марта 2019, 21:02

      Я не понимаю болел которые отрицательно реагирут на данное событие. Ребята я болела Ростова мой отец и его друг болеют за Спартак и при чём он чиченец и болеет за Спартак дольше 20 лет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +643

      Symbol > minaev23 7 марта 2019, 22:51

      И? Нам радоваться что-ли? xD

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1496

      Frankfurt Am Main 7 марта 2019, 21:00

      Спартак отстой, как ето позорно не звучало но ето так.

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3830

      minaev23 > Frankfurt Am Main 7 марта 2019, 21:04

      Не говори так жёстко

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8028

      nik55 > Frankfurt Am Main 7 марта 2019, 21:22

      не суди по себе

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 7 марта 2019, 20:55

      Скоро Кононова будут сливать. На несколько лет бардак в Спартаке гарантирован

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11