Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из турнира

Кубок в этом году заслужил Ростсельмаш!
Это будет возвращение клуба в Европейскую Игру.
Помните, почему сейчас имеем три команды в ЛЧ?
Ха!...
«Спартак» с минимальным счетом уступил «Уралу» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.
Единственный гол забил полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви на 34-й минуте после дальнего удара и рикошета от Дениса Глушакова.
В первой игре в Москве команды сыграли вничью – 1:1. Красно-белые выбыли из турнира.
В последний раз «Спартак» побеждал «Урал» в сентябре 2017 года (2:0).
Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч
Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)
Гол: 1:0 – Бикфалви, 34.
«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Егорычев, Бумаль (Брызгалов, 89), Бикфалви (Ильин, 46), Димитров, Эль Кабир, Погребняк.
«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев (Зобнин, 68), Глушаков, Мельгарехо (Ханни, 46), Зе Луиш (Роша, 65), Мелкадзе, Луис Адриано.
Предупреждения: Страндберг, 24; Кулаков, 60; Поляков, 71; Годзюр, 84 – Рассказов, 40; Мельгарехо, 44; Зобнин, 90+4.
Первый матч - 1:1