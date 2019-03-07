Кубок России. «Спартак» проиграл «Уралу» и выбыл из турнира

«Спартак» с минимальным счетом уступил «Уралу» в ответном четвертьфинальном матче Кубка России.

Единственный гол забил полузащитник екатеринбуржцев Эрик Бикфалви на 34-й минуте после дальнего удара и рикошета от Дениса Глушакова.

В первой игре в Москве команды сыграли вничью – 1:1. Красно-белые выбыли из турнира.

В последний раз «Спартак» побеждал «Урал» в сентябре 2017 года (2:0).

Кубок России. 1/4 финала. Ответный матч

Урал (Екатеринбург) – Спартак (Москва) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Бикфалви, 34.

«Урал»: Годзюр, Кулаков, Страндберг, Поляков, Меркулов, Егорычев, Бумаль (Брызгалов, 89), Бикфалви (Ильин, 46), Димитров, Эль Кабир, Погребняк.

«Спартак»: Селихов, Айртон, Джикия, Боккетти, Рассказов, Гулиев (Зобнин, 68), Глушаков, Мельгарехо (Ханни, 46), Зе Луиш (Роша, 65), Мелкадзе, Луис Адриано.

Предупреждения: Страндберг, 24; Кулаков, 60; Поляков, 71; Годзюр, 84 – Рассказов, 40; Мельгарехо, 44; Зобнин, 90+4.

Первый матч - 1:1