Жардим: «Головин не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится общаться на английском»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал полузащитника команды Александра Головина хорошим футболистом и отметил, что россиянину нужно чаще бить по воротам и быть активнее на поле.

«Хороший игрок. Ему нужно время на адаптацию. Он не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится говорить с Головиным по-английски.

Ему нужно больше бить по воротам и активнее действовать на поле. Будет чаще наносить удары по воротам, начнет забивать больше голов. Александр перенес травмы, поэтому процесс адаптации затянулся. Надеюсь, он прибавит в ближайшие недели», – сказал Жардим.