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    Жардим: «Головин не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится общаться на английском»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим назвал полузащитника команды Александра Головина хорошим футболистом и отметил, что россиянину нужно чаще бить по воротам и быть активнее на поле.

    «Хороший игрок. Ему нужно время на адаптацию. Он не говорит по-французски. Это пока проблема. Приходится говорить с Головиным по-английски.

    Ему нужно больше бить по воротам и активнее действовать на поле. Будет чаще наносить удары по воротам, начнет забивать больше голов. Александр перенес травмы, поэтому процесс адаптации затянулся. Надеюсь, он прибавит в ближайшие недели», – сказал Жардим.

    • Головин перешел в «Монако» из ЦСКА летом 2018 года за 30 миллионов евро.
    • Хавбек провел за монегасков 24 матча в этом сезоне, забил два гола и сделал три результативные передачи.
    • «Монако» в субботу примет «Бордо» в игре 28-го утра Лиги 1.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.03.2019 15:29
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 20:05

      Хорошо что у Головина сейчас залечены травмы и он может играть в полную силу. А язык он изучит.

      1
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      Рейтинг: +1154

      Стаz 7 марта 2019, 19:40

      Да уже за знание английского респект, а французский выучит, там же не нужно Гюго читать, чисто понимать партнёров по клубу и тренеров, словарный запас не такой большой

      1
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    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 7 марта 2019, 17:22

      Ну вот! У нас в России много кто жалуется, что легионеры в РПЛ не умеют разговаривать на русском языке. Значит не всё так просто.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 7 марта 2019, 16:03

      Тяжело, уехал не зная Английский и только начав его изучать, а тут еще по французски надо балякать, скоро полиглотом за год станет..

      2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 15:56

      Саня наверно уже 100 раз пожалел, что перешел в этот убогий Монако, который проигрывает каждую вторую игру, но его с таким расчетом и брали, чтобы усилить клуб, поэтому только терпеть и набираться опыта, который очень пригодится в нашей сборной! Хорошая практика ему не помешает, и Денис Черышев тому подтверждение! Так что удачи Саня!

      1
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      Рейтинг: +3609

      александр п 7 марта 2019, 15:39

      Язык за полгода вполне можно изучить,чем ещё молодому парню заниматься,у него же весь день свободный.

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      Рейтинг: +24996

      bset > александр п 7 марта 2019, 15:45

      Можно и за месяц неплохо выучить. А можно и за 10 лет не выучить. Все зависит от внешних условий. Если бы у него в окружении были друзья франкоговорящие, с которыми он проводил бы достаточно времени, тогда процесс обучение пошел бы быстрее.

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      Рейтинг: +2316

      кошмарик > александр п 7 марта 2019, 18:31

      полиглот? знаешь несколько языков??? или только языком балаболить можешь??

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