Пантелеев: «Как-то перед игрой Рианчо сбил макет ногой и сказал: «Поехали»

Бывший полузащитник «Спартака» Владислав Пантелеев рассказал о работе под руководством экс-тренера красно-белых Рауля Рианчо.

Испанский специалист временно возглавлял москвичей с 22 октября по 11 ноября после увольнения Массимо Карреры.

Пантелеев в зимнее трансферное окно перешел из «Спартака» в «Рубин» за 340 тысяч евро.

– В РПЛ вы дебютировали в матче с «Уфой» при Рианчо. Рауль – самый странный тренер, которого вы встречали?

– Про него есть веселые истории. Он был вторым тренером при Каррере, а когда пришел в основу, то всегда повторял слово «структура», чтобы у всех было четкое расположение на поле. Кричал: «Структура, структура». Ребята его подкалывали из-за этого.

Что касается матча с «Уфой», мы были в Воронеже вместе со «Спартаком-2», готовились к очередному туру в ФНЛ. Приехали, и мне сразу сказали, что я не играю, хотя нас там было 13 человек – 11 в составе и двое на замене. Вечером мы взяли билеты – в Уфе по местному времени были уже в 4 утра. Неожиданно вышло. Мне сказали, что я сыграю, но неизвестно, сколько – там у ребят были травмы.

На установке перед игрой Рианчо назвал состав. Говорит: «Неважно, какой состав и какая игра. Главное, чтобы вы сегодня выходили и бились». Выкидывает пульт, кто-то его ловит. Он бьет макет ногой (тот падает) и говорит: «Поехали!».

– Как это восприняли?

– Он так мотивировал, чтобы все собрались и были активными на поле. Смешно не было, взбодрились все. Ну, конечно, улыбались, настроение сразу поднялось.

– Игроки основного состава относились к нему как к временному тренеру?

– В тактике он был хорош. И, опять же, это слово – структура. Ему было важно, чтобы на поле все было четко и строго: все должны знать, кому, куда и когда бежать.