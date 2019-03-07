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    Тадич, Льорис, Лукаку и Марега номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

    Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.

    Пресс-служба УЕФА включила в список номинантов Душана Тадича из «Аякса», Уго Льориса из «Тоттенхэма», Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» и Муссу Марега из «Порту».

    Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.

    • Тадич забил гол и сделал два ассиста в матче с «Реалом».
    • Льорис сделал семь сейвов в матче с дортмундской «Боруссией».
    • Лукаку оформил дубль в матче с «ПСЖ».
    • Марега забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Ромой».

    Источник: Официальный твиттер Лиги чемпионов

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    07.03.2019 08:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 7 марта 2019, 15:57

      Все хороши, но душа аяксида конечно же за Душана Тадича

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 15:03

      Все достойные кандидаты.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +704

      SanInstructor 7 марта 2019, 12:10

      Лукаку или Тадич, оба были одинаково хороши

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 марта 2019, 09:00

      Тадич.. Однозначно..

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