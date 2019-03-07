Тадич, Льорис, Лукаку и Марега номинированы на звание лучшего игрока недели в ЛЧ

Все хороши, но душа аяксида конечно же за Душана Тадича
Стали известны претенденты на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов.
Пресс-служба УЕФА включила в список номинантов Душана Тадича из «Аякса», Уго Льориса из «Тоттенхэма», Ромелу Лукаку из «Манчестер Юнайтед» и Муссу Марега из «Порту».
Победитель будет определен путем голосования на официальном сайте УЕФА.
- Тадич забил гол и сделал два ассиста в матче с «Реалом».
- Льорис сделал семь сейвов в матче с дортмундской «Боруссией».
- Лукаку оформил дубль в матче с «ПСЖ».
- Марега забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Ромой».