Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» (0:1).

Во втором тайме защитник казанцев Филип Уремович получил красную карточку.

«В целом есть удовлетворение от игры, от того, что молодежь достаточно неплохо выглядела. К сожалению, Уремович подвел команду, с ним разберемся. Молодежь, она уже более уверенной становится, на тренировках и сборах она смотрелась неплохо. Поэтому с оптимизмом смотрим на молодежь», – сказал Бердыев.

«Рубин» вылетел из турнира, «Локомотив» вышел в полуфинал и сыграет с «Ростовом».