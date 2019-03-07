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    Бердыев – после игры с «Локомотивом»: «Уремович подвел команду, с ним разберемся»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал результат ответного матча 1/4 финала Кубка России против «Локомотива» (0:1).

    Во втором тайме защитник казанцев Филип Уремович получил красную карточку.

    «В целом есть удовлетворение от игры, от того, что молодежь достаточно неплохо выглядела. К сожалению, Уремович подвел команду, с ним разберемся. Молодежь, она уже более уверенной становится, на тренировках и сборах она смотрелась неплохо. Поэтому с оптимизмом смотрим на молодежь», – сказал Бердыев.

    «Рубин» вылетел из турнира, «Локомотив» вышел в полуфинал и сыграет с «Ростовом».

    Источник: «Матч ТВ»

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    07.03.2019 00:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 7 марта 2019, 16:35

      ...Курбан-ока,не будь слишком строгим с Уремовичем,молодой исправится.

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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 7 марта 2019, 02:56

      Молодцы, не всё потеряно.. В связи с последними событиями в клубе ожидал худшего, но Рубинчик бьется, стараются. Азмуна не хватало конечно..Посмотрим следующую игру с ЦСКА думаю будет битва, дарить очей никто не собирается..

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      Рейтинг: +1637

      anri1703 > Рубинище 7 марта 2019, 16:52

      думаю рубин выйгает

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