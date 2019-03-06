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    Мюллер – о решении Лева не вызывать его в сборную: «Чем больше я об этом думаю, тем больше я злюсь»

    Немецкий футбольный союз сегодня объявил о том, что нескольких игроков больше не будут вызывать в сборную Германии.

    Мюллер в своем твиттере прокомментировал решение Лева. Слова футболиста приводит издание Goal.

    «Чем больше я об этом думаю, тем больше я злюсь из-за того, как все произошло. Я не понимаю, почему решение должно быть окончательным. Я был ошеломлен.

    Тренер должен принимать решения. Не сомневаюсь в этом. Но Матс, Джером и я все еще можем играть в футбол на высоком уровне. Вместе со сборной мы прошли долгий, напряженный и преимущественно успешный путь за последние годы.

    Вскоре после того, как мы узнали о решении тренера, мы прочли в медиа заявления Немецкого футбольного союза и президента. На мой взгляд, это не правильный способ и определенно не признак того, что ты важен.

    Я всегда гордился тем, что носил футболку сборной. Я отдавал все. Это было невероятное путешествие. Я боец и буду смотреть вперед. Игра не окончена», – сказал Мюллер.

    Источник: Goal

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    06.03.2019 23:40
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 8 марта 2019, 05:44

      Начинать надо было с того,что после провального ЧМ-2018 убрать Лева

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:52

      Возможно это решение Лёва не будет окончательным и подвергнуться корректировке.

      2
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      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 7 марта 2019, 06:43

      Не понимаю данного решения. Ну, окей, они уже немолоды. Тогда получается, что Ройс, тем более с его травмами, тоже не нужен. Ламу и Швайни что-то не мешал возраст выигрывать ЧМ. У Мюллера не лучшее время, но у Кросса тоже плохой отрезок. Его тоже что-ли не вызывать? А кто тогда вообще останется?
      Хуммельс, как по мне, один из безусловно лучших ЦЗ в мире. Он совершает некоторые ошибки, но иди ещё найди игрока с таким первым пасом. Плюс он сыгран с Зюле, который теперь просто без вопросов основной. Ну а Мюллер - гений. Как минимум, на скамейке иметь такого неординарного игрока необходимо. Я обеими руками за омоложение, но не с тех Лев начал. К тому же, действуя таким образом, он копает сам под себя.

      1
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      Рейтинг: +1099

      exreporter 7 марта 2019, 00:02

      да, грубовато вышло что-то. Для западной Европы.

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 марта 2019, 23:45

      Томас, знай, настоящие болельщики Баварии знают, что ты ещё не раз сыграешь в составе Бундесманшафт! А это неадекватное высказывание, что тебе, Жерому и Матсу нет места в команде ещё принесёт немало проблем тому, кто его произнёс!

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      Рейтинг: +2909

      zatonn > borusse 7 марта 2019, 00:15

      Господи, как же Вы не поймёте, что возраст 29-30 вовсе не критичен для игры за сборную Германии. История знает немало подобных примеров. Да и Марко Ройсу уже 28, тоже пенсионер по вашему, не? И да, рядом с молодыми игроками просто обязаны быть прошедшие огонь, воду и медные трубы ветераны, способные подсказать, помочь и подыграть! Так было во все времена! А глупое решение убрать из команды прекрасных игроков ни к чему хорошему не приведет!

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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder > zatonn 7 марта 2019, 07:54

      Все правильно Лев делает!голевая серия томаса поражает, зачем он нужен сборной если КПД 0

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