Немецкий футбольный союз сегодня объявил о том, что нескольких игроков больше не будут вызывать в сборную Германии.

Такое решение принял главный тренер команды Йоахим Лев.

В команду не будут вызывать Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга.

Мюллер в своем твиттере прокомментировал решение Лева. Слова футболиста приводит издание Goal.

«Чем больше я об этом думаю, тем больше я злюсь из-за того, как все произошло. Я не понимаю, почему решение должно быть окончательным. Я был ошеломлен.

Тренер должен принимать решения. Не сомневаюсь в этом. Но Матс, Джером и я все еще можем играть в футбол на высоком уровне. Вместе со сборной мы прошли долгий, напряженный и преимущественно успешный путь за последние годы.

Вскоре после того, как мы узнали о решении тренера, мы прочли в медиа заявления Немецкого футбольного союза и президента. На мой взгляд, это не правильный способ и определенно не признак того, что ты важен.

Я всегда гордился тем, что носил футболку сборной. Я отдавал все. Это было невероятное путешествие. Я боец и буду смотреть вперед. Игра не окончена», – сказал Мюллер.