Немецкий футбольный союз подтвердил, что Лев не будет вызывать в сборную Мюллера, Хуммельса, Боатенга

Игроки опытные ,но видимо для решения высоких задач Лёв будет привлекать свежую кровь.
Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отказался от услуг трех футболистов. Информацию подтвердил Немецкий футбольный союз.
«Йоахим Лев видит сборную без Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Тренер сообщил об этом игрокам», – сказано в официальном аккаунте организации в инстаграме.
- Хуммельс выступал за сборную с 2010 года (70 матчей, пять голов).
- В этом же году впервые вызвали Мюллера (100 матчей, 38 голов).
- Боатенг играл за немцев с 2009 года (75 матчей, один гол).