Немецкий футбольный союз подтвердил, что Лев не будет вызывать в сборную Мюллера, Хуммельса, Боатенга

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отказался от услуг трех футболистов. Информацию подтвердил Немецкий футбольный союз.

«Йоахим Лев видит сборную без Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Тренер сообщил об этом игрокам», – сказано в официальном аккаунте организации в инстаграме.