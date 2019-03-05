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    Немецкий футбольный союз подтвердил, что Лев не будет вызывать в сборную Мюллера, Хуммельса, Боатенга

    Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Германии Йоахим Лев отказался от услуг трех футболистов. Информацию подтвердил Немецкий футбольный союз.

    «Йоахим Лев видит сборную без Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. Тренер сообщил об этом игрокам», – сказано в официальном аккаунте организации в инстаграме.

    • Хуммельс выступал за сборную с 2010 года (70 матчей, пять голов).
    • В этом же году впервые вызвали Мюллера (100 матчей, 38 голов).
    • Боатенг играл за немцев с 2009 года (75 матчей, один гол).

    Источник: Инстаграм Немецкого футбольного союза

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    05.03.2019 23:15
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 12:10

      Игроки опытные ,но видимо для решения высоких задач Лёв будет привлекать свежую кровь.

      2
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 6 марта 2019, 09:18

      У Мюллера последние годы за сборную совсем не прёт, это факт. Боатенг - вообще сложный случай, то он король, то ничего не получается, то какие-то конфликты с руководством и тренерами. А вот по Хуммельсу непонятно.
      У нас будет новый центр защиты, значит. Посмотрим.

      1
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      Рейтинг: +369

      rossonero666 6 марта 2019, 00:42

      мда... всем под 30 это самый пик

      1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2019, 23:44

      И Лев, и Немецкий футбольный союз ещё не раз пожалеют о Мюллере!

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