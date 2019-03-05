Лев сообщил Боатенгу, Хуммельсу и Мюллеру, что больше не будет вызывать их в сборную Германии

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет привлекать к матчам национальной команды трех футболистов «Баварии»: защитников Джерома Боатенга и Матса Хуммельса и полузащитника Томаса Мюллера.

Об своем решении специалист лично сообщил игрокам в понедельник на встрече с в Мюнхене в присутствии своего помощника Маркуса Сорга и менеджера сборной Оливера Бирхоффа.

«2019 год – год нового старта для сборной Германии. Мы хотим продолжить те перемены, которые начали в конце прошлого года.

В составе национальной команды больше не будет Джерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Для меня было очень важно лично объяснить игрокам и руководителям «Баварии» свои мысли и планы», – сказал Лев.