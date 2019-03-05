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    Лев сообщил Боатенгу, Хуммельсу и Мюллеру, что больше не будет вызывать их в сборную Германии

    Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет привлекать к матчам национальной команды трех футболистов «Баварии»: защитников Джерома Боатенга и Матса Хуммельса и полузащитника Томаса Мюллера.

    Об своем решении специалист лично сообщил игрокам в понедельник на встрече с в Мюнхене в присутствии своего помощника Маркуса Сорга и менеджера сборной Оливера Бирхоффа.

    «2019 год – год нового старта для сборной Германии. Мы хотим продолжить те перемены, которые начали в конце прошлого года.

    В составе национальной команды больше не будет Джерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Для меня было очень важно лично объяснить игрокам и руководителям «Баварии» свои мысли и планы», – сказал Лев.

    Источник: Bild

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    05.03.2019 17:23
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +187

      teodogat 6 марта 2019, 01:33

      Ну конечно, Лев прикинул, что можно собрать немецких игроков из ПСЖ, МС, Крооса из Реала, других талантов и попытаться сделать конфетку, хотя на ЧМ многих проигнорировал, а ленивого зажравшегося Озила и пенсионера Гомеса из заурядного Штутгарта, который даже не середнячок а ближе к низам бундеслиги он с какого то перепугу взял, а теперь корчит из себя спасителя-рефоматора, Боатенг конечно превращается в бревно, Мюллер стал каким то мертвеньким, но Хуммельса зачем убирать? Можно подумать там супер защита в сборной без него.

      0
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      Рейтинг: +226

      Parker8 5 марта 2019, 22:47

      Молодец Йоахим! Только надо всю Баварскую Ромашка на мороз отправить, вместе с Нойером, более бесполезных игроков для сборной последние 5 лет не было.

      -1
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      Рейтинг: +2909

      zatonn 5 марта 2019, 21:48

      Насчёт Мюллера он явно погорячился

      1
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 5 марта 2019, 20:44

      жесть)

      1
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер 5 марта 2019, 20:37

      Лам - красавец. Достойно ушёл сам не дожидаясь подобных разговоров.

      2
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      Рейтинг: +434

      ssspartak 5 марта 2019, 20:07

      Всё...Лёв, мне кажется "поехал". Он там не на долго теперь. этим парням всего только по 30 лет, а он их списал

      -1
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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy > ssspartak 5 марта 2019, 23:53

      Эти парни столько привезли в этом сезоне, что им скорее всего даже ничего объяснять не пришлось

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 19:26

      еще пару безвыигрышных матчей ,и он сам себя не будет привлекать ))

      5
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 5 марта 2019, 19:23

      Вот это да)))

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      Рейтинг: +6918

      sochi-2013 5 марта 2019, 18:53

      Мюллер разочаровал. Не оправдал надежд.

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 марта 2019, 18:50

      Хуммельса вот зря, а вот от этих 2х реально толку нет один голы себе привозит, а другой и с метра в пустые попасть не может и странно, что еще Нойера не послал, воротчик Барсы в разы лучше

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