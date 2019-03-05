Лев сообщил Боатенгу, Хуммельсу и Мюллеру, что больше не будет вызывать их в сборную Германии

Ну конечно, Лев прикинул, что можно собрать немецких игроков из ПСЖ, МС, Крооса из Реала, других талантов и попытаться сделать конфетку, хотя на ЧМ многих проигнорировал, а ленивого зажравшегося Озила и пенсионера Гомеса из заурядного Штутгарта, который даже не середнячок а ближе к низам бундеслиги он с какого то перепугу взял, а теперь корчит из себя спасителя-рефоматора, Боатенг конечно превращается в бревно, Мюллер стал каким то мертвеньким, но Хуммельса зачем убирать? Можно подумать там супер защита в сборной без него.
Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев больше не будет привлекать к матчам национальной команды трех футболистов «Баварии»: защитников Джерома Боатенга и Матса Хуммельса и полузащитника Томаса Мюллера.
Об своем решении специалист лично сообщил игрокам в понедельник на встрече с в Мюнхене в присутствии своего помощника Маркуса Сорга и менеджера сборной Оливера Бирхоффа.
«2019 год – год нового старта для сборной Германии. Мы хотим продолжить те перемены, которые начали в конце прошлого года.
В составе национальной команды больше не будет Джерома Боатенга, Матса Хуммельса и Томаса Мюллера. Для меня было очень важно лично объяснить игрокам и руководителям «Баварии» свои мысли и планы», – сказал Лев.