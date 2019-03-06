Васин вернулся в общую группу ЦСКА. Он пропустил более года

Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня впервые за долгое время провел тренировку в общей группе команды.

В последний раз 30-летний футболист выходил на поле 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», в котором получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

Все это время игрок восстанавливался после травмы.

Васин выступает за ЦСКА с начала 2011 года (сезон-2014/15 и первую часть сезона-2016/17 он провел в аренде в «Мордовии» и «Уфе» соответственно).

Всего защитник сыграл за армейцев 57 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.