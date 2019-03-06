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    Васин вернулся в общую группу ЦСКА. Он пропустил более года

    Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня впервые за долгое время провел тренировку в общей группе команды.

    В последний раз 30-летний футболист выходил на поле 21 февраля 2018 года в матче 1/16 финала Лиги Европы с «Црвеной Звездой», в котором получил разрыв передней крестообразной связки правого коленного сустава.

    Все это время игрок восстанавливался после травмы.

    • Васин выступает за ЦСКА с начала 2011 года (сезон-2014/15 и первую часть сезона-2016/17 он провел в аренде в «Мордовии» и «Уфе» соответственно).
    • Всего защитник сыграл за армейцев 57 матчей, забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Официальный сайт ПФК ЦСКА

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    06.03.2019 18:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 7 марта 2019, 13:08

      Сейчас место в составе ему не гарантировано.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 6 марта 2019, 22:06

      С выздоровлением)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3554

      CSKA57 > Валерий1965 6 марта 2019, 23:45

      Лишь бы рецидива не было, как у Дзагоева.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2386

      shurik45 6 марта 2019, 20:58

      С возвращением, Витя !!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +206

      skipushkach 6 марта 2019, 19:29

      Жаль нету статистики сколько он "привез" голов,она была бы весьма красноречива

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1465

      yarik1_78 6 марта 2019, 19:17

      Хорошая новость!

      2
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