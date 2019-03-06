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    Семак: «Дзюба забьет тогда, когда это будет особенно необходимо»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» сказал, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего Артема Дзюбы.

    Свой последний мяч футболист забил за петербуржцев 25 октября в игре третьего тура группового раунда ЛЕ против «Бордо».

    «Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие футболисты. Когда будет нужно, и Артем будет забивать.

    И мы, и Артем готовимся. Ничего страшного нет. Он забьет тогда, когда это будет особенно необходимо», – сказал Семак.

    • Встреча «Зенит» – «Фенербахче» пройдет в четверг, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
    • В текущем сезоне Дзюба провел за сине-бело-голубых 26 матчей, записав на свой счет 10 мячей и восемь голевых передач.

    Источник: Sport24

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    06.03.2019 17:30
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    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 7 марта 2019, 23:18

      Семак: «Дзюба забьет тогда,......Лапшу не вешай Семак !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +643

      Symbol 7 марта 2019, 22:56

      Сегодня походу нах*й не нужно было)) Все по плану

      0
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    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 7 марта 2019, 06:31

      Дзюбу на последние 25 минут надо выпускать, больше нельзя, устал он

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17785

      paracetamol 7 марта 2019, 05:40

      Дзюба уводит защитников, Азмун забивает. Будут защитники за Азмуном бегать, Артем будет забивать. Картина маслом...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +51

      Slon1 6 марта 2019, 23:02

      Забивает Дзюба о нем говорят, не забивает Дзюба о нем говорят. Главное, неравнодушных нет! А свое он ещё возьмет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Slon1 7 марта 2019, 06:26

      Дзюба это пиар, а не футбол

      12
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6445

      Ганнибал Лектор 6 марта 2019, 20:52

      Может быть, этот момент настанет завтра?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Ганнибал Лектор 7 марта 2019, 06:27

      Хотелось бы, но верится с трудом

      11
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК > Ганнибал Лектор 7 марта 2019, 23:19

      через год ! а может через два !

      0
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      Рейтинг: +334

      maratagliulin 6 марта 2019, 20:43

      Испанцам точно забьет....с пенальти, а может - с игры. Ну я надеюсь

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2919

      Play 6 марта 2019, 19:13

      Да, забьёт, когда опять отправят в аренду в очередной "Арсенал" и надо будет заслужить право вернуться. Дзюба очень слабый форвард, он забивает, когда есть хорошая поддержка - в Ростове у него был Калачёв, в Спартаке Алекс, в Зените Халк. А сейчас Зенит заведомо выходит на матч вдесятером, когда Дзюба в составе, сам он не может цепляться, вечно уходит на фланг, лезет в дриблинг, которого у него нет, и теряет мяч.

      9
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      Рейтинг: +67330

      portero > Play 7 марта 2019, 06:27

      Дзюбу распиарили, у него получается при выкладке на 120% но он хочет с отсутствием техники пешком что то сделать, на банку его

      11
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 6 марта 2019, 19:12

      А Заболотный забьет, видимо когда рак свистнет.

      6
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      Рейтинг: +67330

      portero > Леха из Твери 7 марта 2019, 06:24

      Они похожи, два дерева

      11
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 6 марта 2019, 18:57

      ... когда это будет особенно необходимо ( никогда)

      0
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