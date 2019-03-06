Семак: «Дзюба забьет тогда, когда это будет особенно необходимо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» сказал, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего Артема Дзюбы.

Свой последний мяч футболист забил за петербуржцев 25 октября в игре третьего тура группового раунда ЛЕ против «Бордо».

«Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие футболисты. Когда будет нужно, и Артем будет забивать.

И мы, и Артем готовимся. Ничего страшного нет. Он забьет тогда, когда это будет особенно необходимо», – сказал Семак.