Семак: «Дзюба забьет тогда, когда это будет особенно необходимо»

Семак: «Дзюба забьет тогда,......Лапшу не вешай Семак !
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак накануне первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Вильярреалом» сказал, что его не беспокоит отсутствие голов у нападающего Артема Дзюбы.
Свой последний мяч футболист забил за петербуржцев 25 октября в игре третьего тура группового раунда ЛЕ против «Бордо».
«Самое главное, что команда выигрывает. Сейчас забивают другие футболисты. Когда будет нужно, и Артем будет забивать.
И мы, и Артем готовимся. Ничего страшного нет. Он забьет тогда, когда это будет особенно необходимо», – сказал Семак.
- Встреча «Зенит» – «Фенербахче» пройдет в четверг, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.
- В текущем сезоне Дзюба провел за сине-бело-голубых 26 матчей, записав на свой счет 10 мячей и восемь голевых передач.