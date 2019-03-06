Тадич поучаствовал в девяти голах в этой Лиге чемпионов. Это больше Месси и Неймара

Полузащитник «Аякса» Душан Тадич забил шесть голов и сделал три результативные передачи в восьми матчах в Лиге чемпионов.

Серб стал первым футболистом, который поучаствовал в девяти голах в этом розыгрыше турнира.

Амстердамский клуб вышел в 1/4 финала ЛЧ, победив «Реал» (1:2, 4:1). В матче с мадридцами Тадич отметился забитым мячом и двумя голевыми пасами.

Также хавбек в текущем турнире забивал АЕКу (2), «Баварии» (2) и «Бенфике».