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    Тадич поучаствовал в девяти голах в этой Лиге чемпионов. Это больше Месси и Неймара

    Полузащитник «Аякса» Душан Тадич забил шесть голов и сделал три результативные передачи в восьми матчах в Лиге чемпионов.

    Серб стал первым футболистом, который поучаствовал в девяти голах в этом розыгрыше турнира.

    Амстердамский клуб вышел в 1/4 финала ЛЧ, победив «Реал» (1:2, 4:1). В матче с мадридцами Тадич отметился забитым мячом и двумя голевыми пасами.

    Также хавбек в текущем турнире забивал АЕКу (2), «Баварии» (2) и «Бенфике».

    Источник: Opta

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    06.03.2019 15:36
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 7 марта 2019, 16:27

      Старичок Тадич неплохо покуражился, особенно с Реалом! И вообще весь Аякс играл очень смело, красивые голы, финты! Короче ждем продолжения веселья!)

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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 15:56

      Он сыграл на матч больше или даже на 2 в случае с Неймаром. Но все равно молодец!

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