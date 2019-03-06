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    Уткин: «Реал» выиграл три Лиги чемпионов очень талантливо. И так же за неделю просрал три турнира»

    Комментатор и ведущий Василий Уткин поделился точкой зрения о неудачном выступлении «Реала» в текущей Лиге чемпионов.

    Вчера мадридцы дома проиграли «Аяксу» в ответной встрече 1/8 финала (1:4) и выбыл из турнира.

    На прошлой неделе «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (1:1, 0:3). Также мадридцы проиграли каталонцам в матче 26-го тура Примеры (0:1) и увеличили от них свое отставание в турнирной таблице до 12 очков.

    «Мадридский «Реал» делает всe талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю просрать все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всe [потерять] – ведь это тоже дар».

    Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Они пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.

    Символично ли, что именно молодой «Аякс» выбил «Реал»? Символично, что очень давно не было такого, чтобы две главные еврейские команды мира – «Аякс» и «Тоттенхэм» – в один день так высоко пробились в Лиге чемпионов. По этому поводу могу сказать лишь одно: «мазаль тов» [фраза на иврите, используемая для поздравления]», – сказал Уткин.

    Источник: «Чемпионат»

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    06.03.2019 13:24
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 6 марта 2019, 14:14

      Уткин наверное ещё на горшок ходил когда Аякс всех громил в Европе а было это 40 лет назад, а может ещё Уточки и в проекте не было ах "талантливый" ты наш

      2
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      Рейтинг: +17

      Николишин > Garrincha58 6 марта 2019, 15:49

      эх знакток... Аякс громил всех еще в начале 90 х

      2
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 марта 2019, 13:48

      Ну ладно, основная мысль вроде более менее по делу.. Но про еврейские команды че то не понял.. Символизм в чем?
      Хотя в принципе почти всегда понять ту пердь, которую несет УтяВаськин невозможно))

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      Рейтинг: +17

      Николишин > mihail200606 6 марта 2019, 15:48

      Он имел ввиду того что команды особо не тратятся на трансферы

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 > Николишин 6 марта 2019, 18:20

      Не думаю, что символизм какой то есть.. Просто случайность, стечение обстоятельств.. В этом розыгрыше случилось так...

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