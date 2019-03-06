Уткин: «Реал» выиграл три Лиги чемпионов очень талантливо. И так же за неделю просрал три турнира»

Комментатор и ведущий Василий Уткин поделился точкой зрения о неудачном выступлении «Реала» в текущей Лиге чемпионов.

Вчера мадридцы дома проиграли «Аяксу» в ответной встрече 1/8 финала (1:4) и выбыл из турнира.

На прошлой неделе «Реал» вылетел из Кубка Испании, проиграв «Барселоне» (1:1, 0:3). Также мадридцы проиграли каталонцам в матче 26-го тура Примеры (0:1) и увеличили от них свое отставание в турнирной таблице до 12 очков.

«Мадридский «Реал» делает всe талантливо. Выиграть три Лиги чемпионов было очень талантливо. А потом за неделю просрать все три турнира… Я очень большой поклонник Сергея Шнурова, и одна из моих любимых песен содержит фразу: «Всe [потерять] – ведь это тоже дар».

Генеральная причина проста: команда очень долго сохраняла себя, не думая о смене поколений. Похожая проблема может быть у «Ювентуса». Они пригласили Криштиану Роналду, решили задержать смену поколений и на этой волне добиться максимального результата: выиграть Лигу чемпионов. Это необязательно путь, ведущий к провалу, но он обостряет минимальную менеджерскую ошибку. Пройти гладко здесь очень сложно.

Символично ли, что именно молодой «Аякс» выбил «Реал»? Символично, что очень давно не было такого, чтобы две главные еврейские команды мира – «Аякс» и «Тоттенхэм» – в один день так высоко пробились в Лиге чемпионов. По этому поводу могу сказать лишь одно: «мазаль тов» [фраза на иврите, используемая для поздравления]», – сказал Уткин.