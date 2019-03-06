Кроос: «Никто больше не выиграет Лигу чемпионов три раза подряд. Не стоит забывать наши заслуги»

Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса». Мадридцы вылетели из еврокубка.

«У нас хорошая команда. Мы периодически показывали это по ходу сезона, но играли непостоянно и недостаточно стабильно. На этой неделе мы проиграли все, потеряли все шансы на любой трофей. Это жестоко, с этим очень тяжело смириться.

Но, знаете, люди очень быстро забывают прошлое. Я говорил, это необычно, что команда трижды подряд выигрывает Лигу чемпионов. Я скажу вам: этого больше никогда не случится. Поздравляю «Аякс», они были лучше. Нам нужно серьезно отнестись к оставшейся части сезона и готовиться к следующему», – сказал Кроос.

«Аякс» обыграл «Реал» в Мадриде со счетом 4:1 (первый матч – 1:2).

Накануне мадридцы проиграли два матча подряд «Барселоне» в кубке Испании (0:3) и в чемпионате (0:1).

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8