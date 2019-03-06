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    Кроос: «Никто больше не выиграет Лигу чемпионов три раза подряд. Не стоит забывать наши заслуги»

    Полузащитник «Реала» Тони Кроос высказался после поражения в 1/8 финала Лиги чемпионов от «Аякса». Мадридцы вылетели из еврокубка.

    «У нас хорошая команда. Мы периодически показывали это по ходу сезона, но играли непостоянно и недостаточно стабильно. На этой неделе мы проиграли все, потеряли все шансы на любой трофей. Это жестоко, с этим очень тяжело смириться.

    Но, знаете, люди очень быстро забывают прошлое. Я говорил, это необычно, что команда трижды подряд выигрывает Лигу чемпионов. Я скажу вам: этого больше никогда не случится. Поздравляю «Аякс», они были лучше. Нам нужно серьезно отнестись к оставшейся части сезона и готовиться к следующему», – сказал Кроос.

    • «Аякс» обыграл «Реал» в Мадриде со счетом 4:1 (первый матч – 1:2).
    • Накануне мадридцы проиграли два матча подряд «Барселоне» в кубке Испании (0:3) и в чемпионате (0:1).

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Omnisport

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    06.03.2019 11:51
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 20:26

      Прошлые заслуги конечно никто не отнимет ,но сейчас Реалу надо задуматься о будущем.

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      Рейтинг: +667

      АИН-27 6 марта 2019, 20:03

      Я бы на его месте не говорил ничего. Игрок хороший, но не лидер. Лидера в Реале нет. С КриРо ушло все: и игра, и результат. И с КриРо играли часто так, что кровь из глаз. Но он никогда по полю не ходил вальяжно, а отыгрывал на максимальных оборотах и тащил индивидуально. Теперь - некому. У Реала который год один форвард на все турниры. Вся команда строилась только на КриРо.

      0
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      Рейтинг: +350

      Platon Faustov 6 марта 2019, 16:26

      С юве протащил Криш. С ливером помог Кариус и Рамос, сломавший Салаха. Конечно это заслуженные победы, оспаривать глупо, но каким боком тут три лч подряд? Это матч текущей лч.

      1
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 6 марта 2019, 14:13

      Но как вы на своем поле ОБДЕЛАЛИСЬ...Это тоже не забудут.

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      Рейтинг: +562

      Elisey13 6 марта 2019, 13:47

      Выигравали благодаря судьям, я думал что отменят гол третий ворота Реала, произошло чудо, не отменили))) и поверь что будет команда которая тоже три а может и больше раз подряд выиграет ЛЧ. Проиграл вчера Реал по делу и в Голландии тоже должен быть повержен, но гол не защитала var.

      0
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      Рейтинг: +4848

      neveldomha 6 марта 2019, 13:13

      Отмаз пенсионера.

      1
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 марта 2019, 12:54

      И не стоит забывать что судьи ошибались в вашу пользу.максимум одну справедливо выграли

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      Рейтинг: +313

      de bruyne 6 марта 2019, 12:49

      Заслуга судьей эт тони... без помощи судьей вчера вы себя показали...

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 марта 2019, 12:31

      И до вас выигрывали кубок чемпионов 3 раза подряд, и после вас такие будут..

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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 марта 2019, 12:25

      Футбол такая вещь, что все прошлые заслуги со временем забываются! Все ценят то, что происходит сегодня, а прошлое, это всего лишь история! Все таки дальновидный был Аристотель, сказав- ,,Благодарность быстро стареет,,

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