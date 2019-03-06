Тренер «Аякса» тен Хаг: «Аякс» намерен выиграть Лигу чемпионов»

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о дальнейших целях на Лигу чемпионов после победы на мадридским «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы определенно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером.

Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея – и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные противники – большие клубы. Но и «Реал» тоже был таким», – заявил специалист.