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    Тренер «Аякса» тен Хаг: «Аякс» намерен выиграть Лигу чемпионов»

    Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг рассказал о дальнейших целях на Лигу чемпионов после победы на мадридским «Реалом» (4:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    «Это было очень близко к совершенству. По итогам двух матчей мы определенно заслужили выход в следующий раунд. Мне очень понравилось наблюдать за моей командой этим вечером.

    Не будем забывать, что мы стартовали с квалификации. Но мы все еще продолжаем бороться за три трофея – и хотим выиграть их все. Я не могу повлиять на жеребьевку, поэтому даже не буду думать об этом. Все возможные противники – большие клубы. Но и «Реал» тоже был таким», – заявил специалист.

    • «Аякс» – вторая команда чемпионата Голландии после «ПСВ».
    • Последний раз амстердамцы побеждали в выездном матче плей-офф Лиги чемпионов в 1997 году.

    Источник: Fox Sports

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    06.03.2019 11:38
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 6 марта 2019, 19:12

      Исключать такое нельзя. Аякс может преподнести сюрприз.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +259

      professor13 6 марта 2019, 19:10

      Аякс показал очень зрелищную игру в обоих матчах,но думаю еще и повезло что Реал подряд два матча играл с Барсой,после Барсы на Аякс думаю еще трудно настроиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +562

      Elisey13 6 марта 2019, 13:49

      Все может быть это футбол!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 6 марта 2019, 13:35

      может выиграть, если повезет.
      Но по моему ребята увлекаются, теперь с ними будут играть гораздо строже.
      Поболеем за них, очень симпатичную игру показывают

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > TOL47 6 марта 2019, 14:12

      поддержим их у телевизора

      17
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 6 марта 2019, 13:19

      Все возможно конечно.. Но одно дело реал, который не в форме малость, а другое мансити, псж и Ливер.. Не потянет их аякс

      7
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +29

      Cesk222 > mihail200606 6 марта 2019, 13:44

      Ливер тоже малость не в форме сейчас

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > mihail200606 6 марта 2019, 14:11

      посмотрим жребий, да и фартануть может по игре, хотя на победу ЛЧ маловероятно. в следующий этап и то хорошо

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1154

      Стаz > Cesk222 7 марта 2019, 19:54

      Ливеру ещё пройти надо Баварию

      0
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      Рейтинг: +3438

      violator20 6 марта 2019, 12:38

      Симпатичный футбол показывает Аякс, но для победы в ЛЧ команде не хватает опыта и немного практичности.

      4
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      ...
      Рейтинг: +350

      Platon Faustov > violator20 6 марта 2019, 16:34

      Опыта? Серьезно? Блинд, Шёне, Тадич, Хюнтелар.

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 6 марта 2019, 12:31

      Думаю все понимают, Реал- кризис, Аякс- повезло.

      4
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      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Fin035 6 марта 2019, 14:09

      с жеребьевкой повезет могут и дальше пройти, про выиграть конечно большие сомнения

      15
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      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > portero 6 марта 2019, 14:36

      если попадет кто то из пары рома порто то вполне могут пройти дальше

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > Dizayner 6 марта 2019, 14:50

      я о том же, а если их игру разберут и по максимуму настроятся, то тяжко парням будет

      16
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > portero 6 марта 2019, 17:08

      для них это первый и последний шанс мне кажется, всю команду разберут летом, поэтому они будут выкладываться по максимуму

      7
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      ...
      Рейтинг: +742

      Makaweli > Dizayner 6 марта 2019, 19:00

      Всех не разберут, Овермарс на такое не пойдет, он против тотальной распродажи, ещё пару могут уйти!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 6 марта 2019, 12:23

      ...молодцы Аякс,на этот раз и судьи не помогли.МОЛОДЦЫ !!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3414

      AZ 6 марта 2019, 12:19

      Неплохо было бы попасть на победителя пары Рома - Порту

      8
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > AZ 6 марта 2019, 14:06

      жребий большое дело , можно уже и в 1/4 вылететь

      15
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 6 марта 2019, 11:53

      Логично...Аппетит во время еды приходит..))

      9
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +67330

      portero > alex1951 6 марта 2019, 14:05

      пожелаем им удачи, и посмотрим футбол с голами , это весело

      15
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 6 марта 2019, 16:12

      Надо вовремя жеребьёвки по шаманить, чтобы Аяксу попал кто-то из этих клубов: Тоттенхэм, Порту или Бавария, если два последних пройдут дальше.

      5
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      ...
      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 6 марта 2019, 16:25

      Вас вызывает Таймыр))))
      Чё то тебя долго не было.....пробки?
      ps Шамань,шамань - твои симпатии теперь мне понятны)))

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 6 марта 2019, 16:30

      Я на 11:30 на автобус, с 12:00 до 13:00 погулял с внучкой, потом по обедали, они спать, а я домой. Покормил кошек, включил телек и за ноут. Через два часа сварганю ужин и отмечу Днюху двух своих друзей и М.М. Жванецкого. Потом футбол Кубок России в 19:00, а в 23:00 ЛЧ. У меня все ходы записаны... )))

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      Рейтинг: +11479

      alex1951 > Рубик Докоян 6 марта 2019, 16:53

      а это кстати очень удобно ...у меня голова тоже не мусорная яма.. что то наметил ,сперва забыл , а потом переживаешь...
      Но ТВ ладно ,программа есть , ящик никуда не убежит.
      Вопрос специалисту. Что по вашему сегодня в ЛигеЧ. можно будет считать сенсацией.?А то Аякс разбаловал всех,хочим ищще)))

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 6 марта 2019, 17:01

      Я весь спорт, что у меня есть на ТВ, выписываю себе на неделю программу на листок, что буду смотреть. Ещё смотрю на спортивных сайтах, что будет и смотрю по интернету. Когда есть накладки по времени, то смотрю, то что не повторяют потом. Стараюсь ничего не пропустить, что меня интересует.

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