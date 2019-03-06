Куртуа: «Мы должны взять себя в руки, найти новый ритм»

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями от поражения «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы вылетели из турнира.

«Конечно, это очень тяжело, но следующий матч состоится уже в воскресенье. Произошедшее в матче с «Аяксом» – это футбол. Мы должны взять себя в руки, найти новый ритм, желание идти вперед.

Можно ли сказать, что наступил конец цикла «Реала»? Это команда выиграла все турниры в последние годы с игроками, которые еще не достигли предела. Нам нужно продолжать упорно работать в этом сезоне.

Кризис – это громкое слово. Мы хорошо начали февраль, обыграли «Атлетико», сыграли вничью с «Барселоной» в Кубке Испании, победили «Аякс».

Мы ощущали уверенность в своих силах. Но теперь мы выбыли из борьбы за все трофеи. Нам нужно собраться, постараться хорошо закончить сезон, набрать как можно больше очков, и готовиться к следующему», – заявил бельгийский голкипер.

Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8