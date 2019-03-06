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    Куртуа: «Мы должны взять себя в руки, найти новый ритм»

    Вратарь «Реала» Тибо Куртуа поделился эмоциями от поражения «Аяксу» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Мадридцы вылетели из турнира.

    «Конечно, это очень тяжело, но следующий матч состоится уже в воскресенье. Произошедшее в матче с «Аяксом» – это футбол. Мы должны взять себя в руки, найти новый ритм, желание идти вперед.

    Можно ли сказать, что наступил конец цикла «Реала»? Это команда выиграла все турниры в последние годы с игроками, которые еще не достигли предела. Нам нужно продолжать упорно работать в этом сезоне.

    Кризис – это громкое слово. Мы хорошо начали февраль, обыграли «Атлетико», сыграли вничью с «Барселоной» в Кубке Испании, победили «Аякс».

    Мы ощущали уверенность в своих силах. Но теперь мы выбыли из борьбы за все трофеи. Нам нужно собраться, постараться хорошо закончить сезон, набрать как можно больше очков, и готовиться к следующему», – заявил бельгийский голкипер.

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Get French Football News

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    06.03.2019 10:24
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +104

      itarnmag 7 марта 2019, 06:03

      Ни в одном пропущенном голе нет ошибки Куртуа

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 6 марта 2019, 19:30

      А что тебе не хватало в Челси,перешёл,получил не достойный награду,ноги раздвинул,и обосрал пропуская 4 мяча, дыркуа ты опозорил королевского клуба,я не так болею за Реал,но команду жалко,писать много можно,,,............

      0
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      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 6 марта 2019, 11:53

      до наваса тебе как до китая

      0
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      Рейтинг: +2509

      panmon 6 марта 2019, 11:27

      Ты бы мяч в руки брал...
      Хорошо начали месяц? Обыграли Атлетико - да.
      Сыграли вничью с Барсой и в итоге вылетели. Победили Аякс и в итоге вылетели... Медаль вам!

      3
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 6 марта 2019, 11:01

      Ну такого позорного вратаря в Реале давно не было.Как он пропустил 4 мяч,су.ка,ну как???

      4
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 10:30

      А вам не противно брать себя в руки ?...

      2
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