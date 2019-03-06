Во время вылета «Реала» из Лиги чемпионов Рамос снимался в документальном фильме

Рамос наказан за самоуверенность, снобизм и собственную глупость! Зидан просто гений, как же вовремя ушёл.
Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» капитан мадридцев Серхио Рамос смотрел за игрой команды на частной VIP-трибуне в сопровождении камер. Он стал главным героем съемок документального фильма.
Защитник пропустил матч из-за перебора желтых карточек. По его собственному признанию, он осознанно шел на фол в первой игре против «Аякса», чтобы быть в игре в решающих стадиях еврокубка.
- «Реал» проиграл ответную встречу амстердамцам со счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов.
- В этом сезоне Серхио Рамос в еврокубках больше не сыграет.
Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8