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    Во время вылета «Реала» из Лиги чемпионов Рамос снимался в документальном фильме

    Во время ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Аяксом» капитан мадридцев Серхио Рамос смотрел за игрой команды на частной VIP-трибуне в сопровождении камер. Он стал главным героем съемок документального фильма.

    Защитник пропустил матч из-за перебора желтых карточек. По его собственному признанию, он осознанно шел на фол в первой игре против «Аякса», чтобы быть в игре в решающих стадиях еврокубка.

    • «Реал» проиграл ответную встречу амстердамцам со счетом 1:4 и вылетел из Лиги чемпионов.
    • В этом сезоне Серхио Рамос в еврокубках больше не сыграет.

    Перес хотел уволить Солари, если он не выиграет ЛЧ. «Реал» вылетел уже в 1/8

    Источник: Твиттер Сергея Акулинина

    Твиттер продюсера «Матч ТВ».

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    06.03.2019 06:48
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1591

      IVANRUS777 6 марта 2019, 14:01

      Рамос наказан за самоуверенность, снобизм и собственную глупость! Зидан просто гений, как же вовремя ушёл.

      0
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      Рейтинг: +11479

      alex1951 6 марта 2019, 11:12

      Не знаю,где он там снимается,
      Но то,что ему придется ,,сниматься,, с Реала ,шансы хорошие...
      А решать будетт Президент клуба - эта должность незыблема)))

      1
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      Рейтинг: +134

      Александр Алмазов 6 марта 2019, 10:34

      Можно как угодно относится к Рамосу, многие из любителей футбола, болельщиков Ливерпуля, Ювентуса, его не начислять за проступки которые он сделал в прошлом финале ЛЧ с Салахом или позапрошлом с Куадрадо,для болещиков мадридского клуба он герой и легенда. Именно этот человек вписал себя в историю голом на 94 минуте, в ворота Атлетико. Он умело и хорошо нейтрализовал Салаха, а если бы он этого не сделал, не известно как бы закончился тот матч. Определённо можно сказать, что Рамос, великий и выдающийся игрок и любая негативная критика в его адрес, особенно со стороны "диванных футболистов" просто брызги...

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Александр Алмазов 6 марта 2019, 10:53

      Да какой он великий? Трепло и посредственный футболист.

      1
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar > Александр Алмазов 6 марта 2019, 10:54

      С офсайда заметь гол был с офсайда судьи вытащили реал .

      -2
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > dinar7777dinar 6 марта 2019, 13:04

      Что за херню ты несёшь ?

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1678

      Патронташ 6 марта 2019, 10:20

      Документальный научный фильм из серии о жизни животных. Про дома́шнюю свинью́ (лат. Sus scrofa domesticus) — крупное парнокопытное, подвид кабана, одомашненный.

      -3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 6 марта 2019, 10:17

      Документальный фильм с названием :" Как я себя сам..., ну дальше вы знаете...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +836

      Жёлто-синий 6 марта 2019, 09:43

      Бог та наказал.за не спортивное поведение

      0
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      Рейтинг: +136

      UmbroDon 6 марта 2019, 09:15

      С такой игрой Аякс в финале!

      1
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      Рейтинг: +221

      ГераХэвиЛОКО 6 марта 2019, 08:22

      Быть может по этому он и пошёл на фол, что бы сняться в фильме?

      1
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 6 марта 2019, 08:04

      И Рамос не помог бы, Аякс показал сумасшедшую игру.

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      Рейтинг: +12101

      BRO_football 6 марта 2019, 07:52

      Ахахах, получается, что Рамос зря пожертвовал собой. Ведь решающих стадий еврокубка у Реала в этом сезоне больше не будет

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