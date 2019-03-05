Бердыев: «Кафанов мне как брат. Уверен, еще поработаем вместе не один год»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал уход из команды тренера вратарей Виталия Кафанова. Это решение самого специалиста.

«Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу.

Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он всe равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что ещe вместе поработаем не один год», – сказал Бердыев.