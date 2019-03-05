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    Бердыев: «Кафанов мне как брат. Уверен, еще поработаем вместе не один год»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев прокомментировал уход из команды тренера вратарей Виталия Кафанова. Это решение самого специалиста.

    «Виталий Витальевич мне как младший брат. Я не рассматриваю его как коллегу, потому что так долго знаем друг друга. Я помню даже, как он у Валерия Непомнящего в воротах играл. За все эти годы есть только чувство благодарности за его работу.

    Не нужно много говорить, достаточно просто посмотреть на тот список высококлассных вратарей, которых он вырастил. Он действительно в них душу вкладывает. Решение есть решение, он всe равно останется для меня младшим братом. Мы всегда друг друга поддержим. Уверен, что ещe вместе поработаем не один год», – сказал Бердыев.

    • Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России.
    • Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.
    • В прошлом году Кафанов снял фильм о тренировке вратарей.

    Источник: Официальный сайт «Рубина»

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    05.03.2019 19:58
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +7067

      Рубинище 5 марта 2019, 21:17

      Рубин сейчас держится только на энтузиазме Бердыева, это полный писец..

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 20:16

      Помнится из предания,как Чингис-хан прислал к персидскому шаху гонцов с посланием,в котором осыпал того любезностями,называл младшим братом и предлагал сотрудничество.На языке восточной хитрости это означало призыв к покорности.Заносчивый шах намёка не понял(или не пожелал понять),казнив посланцев.Через несколько месяцев его войска были разгромлены полчищами чингизидов ,он сам бежал на необитаемый остров на Каспии,где и сгинул в безвестности.Похожая история...

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