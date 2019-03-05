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    Тренер вратарей «Рубина» Кафанов покинул клуб

    «Рубин» объявил об уходе из клуба тренера вратарей Виталия Кафанова.

    «Наши с Курбаном Бекиевичем [Бердыевым] пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент.

    Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы еще не будем работать вместе. Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен.

    Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов. Это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!» – цитирует специалиста сайт казанского клуба.

    Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России. Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.

    Источник: Официальный сайт «Рубин»

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    05.03.2019 18:15
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 6 марта 2019, 11:19

      С возвращением в Ростов!!! Все ждут!!!

      1
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 6 марта 2019, 08:15

      рубин там только бердыеву зарплату платит, видимо

      0
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      Рейтинг: +1290

      AHTUNGBOL 5 марта 2019, 21:00

      Зато наняли какую-то организацию по привлечению людей на стадионы, народ и так не очень охотно ходит на Рубин, так ещё и такими ценными кадрами разбрасываются..., что там нечисто...

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 20:45

      У меня складывается ощущение, что Рубин вернулся в 90-е годы, судя по руководству клуба.Только ребята сменили малиновые пиджаки на костюмы от Версаче...

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 марта 2019, 20:27

      Это называется: цирк сгорел - клоуны разбежались!

      0
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 20:25

      Трудно понять такой уход. Разве только случилось что то серьезное.

      3
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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 5 марта 2019, 20:11

      Это почти сенсация.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 5 марта 2019, 20:06

      Зарплатная ведомость худеет.

      0
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      Рейтинг: +54694

      MaxRnD 5 марта 2019, 19:17

      С "приходами" надо быть поаккуратней, чай не в Голландии всё-таки ..

      5
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > MaxRnD 6 марта 2019, 18:20

      Привет, Макс ! Хватит прогуливать тренировки, возвращайся на базу. Мы уже вшестером там батлимся, даже Лёха включился, хотя у него сейчас хреново на душе. У кого есть домашние питомцы, знает каково их терять. Вернётся Инсайдер и его подключим, месяц уже отсутствует по ему известной причине, Я предположил, что семейное, связанное с родителями. На базе, я извинюсь перед тобой за ту фразу, на которую ты обиделся на меня перед всей братвой. Все тебя ждут, хиллари из-за этого лишать себя общения с остальными ребятами.

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      Рейтинг: +429

      Qranat 5 марта 2019, 18:48

      К Карпину, куда его сватает СЭ, Кафанов не пойдет. Слухов по вариантам будущего трудоустройства много - РФС, своя школа киперов при РФС, Шальке, Зенит и Локомотив..И, не исключен "Динамо" с новыми хозяевами .А может быть, решили помочь Диме Кириченко вытащить "Уфу" из подвала РПЛ. При этом заявляет, что еще поработает вместе с Бердыевым... который вторит ему на официальном сайте "Рубина" в прощальном вью.. Так-что, большой вопрос, где они собираются вместе работать много лет

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