Тренер вратарей «Рубина» Кафанов покинул клуб

«Рубин» объявил об уходе из клуба тренера вратарей Виталия Кафанова.

«Наши с Курбаном Бекиевичем [Бердыевым] пути уже несколько раз расходились: два раза, когда я был игроком и два раза, когда был тренером. И вот снова настал такой момент.

Было очень непросто принять это важное для меня решение, но так сложились обстоятельства. Это не значит, что мы еще не будем работать вместе. Я всегда говорил и буду говорить, что тренером научил меня работать именно Курбан Бекиевич, которому я безмерно благодарен.

Жизнь футбольного тренера состоит из приходов и уходов. Это нормальная практика, и никто не знает, как все повернется завтра. Сейчас хочется сказать огромное спасибо всему клубу, всей команде, городу, республике. Всем тем, с кем тесно работал. Спасибо большое!» – цитирует специалиста сайт казанского клуба.

Кафанов работал в «Рубине» с 2002-го по 2013-й год и дважды стал с командой чемпионом России. Летом 2017 года он вернулся в клуб вместе с Бердыевым.