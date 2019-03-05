The Telegraph: «Манчестер Сити» может побить трансферный рекорд, заплатив за Чилвела более 75 миллионов

«Манчестер Сити» может превзойти мировой рекорд по трансферу игрока обороны.

Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде левого защитника «Лестера» Бена Чилвела.

По информации The Telegraph, новый тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассчитывает на футболиста, поэтому «Манчестер Сити» столкнется с трудностями при попытке его подписания.

Предполагается, что «лисы» запросят за Чилвела более 75 миллионов фунтов стерлингов [сумма, которую в январе 2018 года «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка, установив нынешний рекорд по плате за трансфер защитника].