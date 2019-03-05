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    The Telegraph: «Манчестер Сити» может побить трансферный рекорд, заплатив за Чилвела более 75 миллионов

    «Манчестер Сити» может превзойти мировой рекорд по трансферу игрока обороны.

    Главный тренер «Сити» Хосеп Гвардиола хочет видеть в команде левого защитника «Лестера» Бена Чилвела.

    По информации The Telegraph, новый тренер «Лестера» Брендан Роджерс рассчитывает на футболиста, поэтому «Манчестер Сити» столкнется с трудностями при попытке его подписания.

    Предполагается, что «лисы» запросят за Чилвела более 75 миллионов фунтов стерлингов [сумма, которую в январе 2018 года «Ливерпуль» заплатил «Саутгемптону» за Вирджила ван Дейка, установив нынешний рекорд по плате за трансфер защитника].

    • Контракт 22-летнего футболиста с «Лестером» рассчитан до 2024 года.
    • В текущем сезоне Чилвел провел 27 матчей в АПЛ и сделал три результативные передачи.

    Источник: The Telegraph

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    05.03.2019 18:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +101

      Vlad Mourinho 5 марта 2019, 20:32

      Если купят, то Зине можно будет смело искать новую команду.

      0
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      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 5 марта 2019, 19:36

      круто заложили

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 19:33

      Пеп всё ищет крайнего левого защитника на замену Менди, который часто получает травмы. Но у "лис" есть очень качественный ЦЗ Харри Магуайр, вот его бы прикупить...

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