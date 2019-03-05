Ван дер Мейде: «Однажды я поцеловал спящего Ибрагимовича в губы. И тут же получил от него два удара»

Бывший полузащитник «Аякса» Энди ван дер Мейде рассказал об одном эпизоде, произошедшем между ним и его бывшим одноклубником Златаном Ибрагимовичем.

Футболисты вместе выступали за амстердамский клуб с 2001-го по 2003 год.

«Когда мы выступали за «Аякс», я сидел рядом со Златаном в клубном автобусе. Помню, как-то раз, он спал, а я с гомосексуальными наклонностями поцеловал его в губы. Несколько секунд спустя я получил два удара», – сказал ван дер Мейде.

В настоящее время Ибрагимович играет в «Лос-Анджелес Гэлакси». Ван дер Мейде завершил карьеру в начале 2011 года.