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    Ван дер Мейде: «Однажды я поцеловал спящего Ибрагимовича в губы. И тут же получил от него два удара»

    Бывший полузащитник «Аякса» Энди ван дер Мейде рассказал об одном эпизоде, произошедшем между ним и его бывшим одноклубником Златаном Ибрагимовичем.

    Футболисты вместе выступали за амстердамский клуб с 2001-го по 2003 год.

    «Когда мы выступали за «Аякс», я сидел рядом со Златаном в клубном автобусе. Помню, как-то раз, он спал, а я с гомосексуальными наклонностями поцеловал его в губы. Несколько секунд спустя я получил два удара», – сказал ван дер Мейде.

    В настоящее время Ибрагимович играет в «Лос-Анджелес Гэлакси». Ван дер Мейде завершил карьеру в начале 2011 года.

    Источник: Calciomercato

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    05.03.2019 16:23
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    Комментарии25
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 22:37

      Златан правильный мужик.

      3
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      Рейтинг: +222

      ЗЖМ 5 марта 2019, 22:06

      Это точно сайт про футбол??!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +799

      амани 5 марта 2019, 20:59

      у нас поцеловал жабу, а она в принцессу ! Россия не Эвропа

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 5 марта 2019, 19:20

      наверно,один удар был как у чака норриса,с разворота.... приключись со мной подобное,я бы за ружье с солью и перцем взялся....

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +571

      levon_man > 84aivengo 5 марта 2019, 19:34

      Лучше накол. Соль жалко

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +6307

      Добрый Бобер > levon_man 5 марта 2019, 20:39

      Так этому "европейцу" на кол бы в кайф было.

      1
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      Рейтинг: +571

      levon_man > Добрый Бобер 6 марта 2019, 04:14

      Так мы же не изверги - пусть сдохнет в кайфе

      0
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 5 марта 2019, 18:13

      Фу, какая-то гомосячная блевотина! Щас сблюю...

      6
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      Рейтинг: +571

      levon_man 5 марта 2019, 17:41

      Да. есть чем гордиться. Поцеловал в губы Ибру и еще жив. Видимо очень крепко Златан спал - а когда окончательно проснулся, - девочка Ван дер Мейде мейданулся , а может майданулся?

      3
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      Рейтинг: +5490

      Lester84 5 марта 2019, 17:38

      Вот она вся европейская толерантность к секс-меньшинствам в действии)))

      3
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      Рейтинг: +2097

      Валерий1965 5 марта 2019, 17:37

      Это реклама?))))) 15 лет прошло, а лучшее воспоминание в жизни....

      1
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      Рейтинг: +2403

      SarJr > Валерий1965 5 марта 2019, 17:39

      Не, он просто не мастер перевода темы. Видно вопрос был неудобный до этого, и вот он не успел подумать, в какое русло идёт, ииии... ожидаем выезда труповозки к нему домой)

      0
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 17:25

      Ага. И щас еще пару ударов получит от ибры за то что рассказал)

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      Рейтинг: -10

      gax27 5 марта 2019, 17:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Саня, вот на этом сайте я уже третий месяц в плюсе. Прогнозы у них просто супер, есть очень интересная инфа. Сайт - khl-insider.com

      -6
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