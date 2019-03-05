Рокки рассудит «Зенит» и «Вильярреал». При нем петербуржцы один раз победили и один раз проиграли

Итальянская бригада арбитров будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».

Главный судья – Джанлуки Рокки. Лайнсмены – Филиппо Мели и Маттео Пассери. Ассистенты за воротами – Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный арбитр – Джорджо Перетти.

Рокки уже дважды работал на встречах петербуржцев: в 2014 году «Зенит» разгромил «Стандард» (3:0) в квалификации Лиги чемпионов, а весной 2016-го проиграл «Бенфике» (0:1) в матче 1/8 финала турнира.

При судействе итальянских арбитров петербуржцы сыграли 11 матчей (пять побед, три ничьих и три поражения).

Игра «Зенит» – «Вильярреал» состоится в четверг, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.