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    Рокки рассудит «Зенит» и «Вильярреал». При нем петербуржцы один раз победили и один раз проиграли

    Итальянская бригада арбитров будет обслуживать первый матч 1/8 финала Лиги Европы между «Зенитом» и «Вильярреалом».

    Главный судья – Джанлуки Рокки. Лайнсмены – Филиппо Мели и Маттео Пассери. Ассистенты за воротами – Паоло Валери и Маурицио Мариани. Резервный арбитр – Джорджо Перетти.

    Рокки уже дважды работал на встречах петербуржцев: в 2014 году «Зенит» разгромил «Стандард» (3:0) в квалификации Лиги чемпионов, а весной 2016-го проиграл «Бенфике» (0:1) в матче 1/8 финала турнира.

    При судействе итальянских арбитров петербуржцы сыграли 11 матчей (пять побед, три ничьих и три поражения).

    Игра «Зенит» – «Вильярреал» состоится в четверг, 7 марта, и начнется в 20:55 по московскому времени.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    05.03.2019 12:59
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:51

      Нормальный тренер.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4848

      neveldomha 5 марта 2019, 14:27

      По итогам матча Юва - Наполе, уж очень не однозначная фигура.

      1
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