Tuttosport: «Ювентус» сделает предложение «Реалу» по Асенсио

Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Ювентус». Туринский клуб готовит предложение о трансфере.

По информации итальянского издания, Флорентино Перес в ближайшее лето проведет реформацию команды.

В ноябре прошлого года сообщалось о заинтересованности футболиста перебраться в Турин, где он надеется добиться значительного прогресса.

В 2019 году Марко лишь раз вышел в основном составе мадридцев, когда в 24-м туре чемпионата Испании «Реал» проиграл «Жироне» (1:2).