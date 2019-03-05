Tuttosport: «Ювентус» сделает предложение «Реалу» по Асенсио

Таким образом можно пол команды распродать.
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Ювентус». Туринский клуб готовит предложение о трансфере.
По информации итальянского издания, Флорентино Перес в ближайшее лето проведет реформацию команды.
В ноябре прошлого года сообщалось о заинтересованности футболиста перебраться в Турин, где он надеется добиться значительного прогресса.
В 2019 году Марко лишь раз вышел в основном составе мадридцев, когда в 24-м туре чемпионата Испании «Реал» проиграл «Жироне» (1:2).
- Контракт испанца рассчитан до 2023 года.
- В текущем сезоне на счету Асенсио 20 матчей, в которых он отметился голом и пятью результативными передачами.