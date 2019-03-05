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    Tuttosport: «Ювентус» сделает предложение «Реалу» по Асенсио

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио может перейти в «Ювентус». Туринский клуб готовит предложение о трансфере.

    По информации итальянского издания, Флорентино Перес в ближайшее лето проведет реформацию команды.

    В ноябре прошлого года сообщалось о заинтересованности футболиста перебраться в Турин, где он надеется добиться значительного прогресса.

    В 2019 году Марко лишь раз вышел в основном составе мадридцев, когда в 24-м туре чемпионата Испании «Реал» проиграл «Жироне» (1:2).

    • Контракт испанца рассчитан до 2023 года.
    • В текущем сезоне на счету Асенсио 20 матчей, в которых он отметился голом и пятью результативными передачами.

    Источник: Tuttosport

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    05.03.2019 07:54
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 5 марта 2019, 21:13

      Таким образом можно пол команды распродать.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 10:26

      Ну и пусть. Такими темпами на базе юве скоро будет весь реал только в полосатый майках)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3021

      Dgad 5 марта 2019, 08:33

      Куда Юве столько полузащитников? У них как ни у кого состав очень сильный и сбалансированный.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 марта 2019, 08:11

      Как бы после этой реконструкции Переса " Реал" окончательно не развалился...

      2
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