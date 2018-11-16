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    Tuttosport: Асенсио хочет перейти в «Ювентус»

    Полузащитник «Реала» Марко Асенсио выразил желание перебраться в чемпионат Италии. 22-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».

    Испанца впечатлило то, как болельщики туринской команды приняли нападающего Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус» этим летом. Хавбек уже намекнул руководству «Реала» о своих намерениях.

    Кроме того, Асенсио пообщался с бывшим форвардом туринцев Альваро Моратой и услышал от него много хороших слов о «Ювентусе» и городе. Полузащитник считает, что сможет сделать шаг вперед, играя под руководством главного тренера итальянского клуба Массимилиано Аллегри.

    В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года.

    Источник: Tuttosport

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    16.11.2018 13:26
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +12484

      DeStar 16 ноября 2018, 17:23

      Бред. Чего ему там ловить? придти и на баночке сидеть? он молодой еще и сырой. он даже юве нафиг не нужен я уверен, пахать и пахать .А сейчас в реале как никогда можно выиграть конкуренцию, и время у асенсио до лета себя проявить. Потому что летом явно конкуренция усилится, а если купят дорогих топов, то и вообще на баночку присядет асенсио, в юве сейчас еще больше конкуренция. там коста на банке сидит, а мог бы играть почти в каждом клубе мира намного чаще.

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      Рейтинг: +355

      kvm5 16 ноября 2018, 14:19

      фарм клуб реала

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      Рейтинг: +2509

      panmon 16 ноября 2018, 13:54

      да просто составами поменяйтесь уже и все... Зидана сразу назначат тренером - и вперед к очередной ЛЧ :)

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