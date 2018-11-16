Tuttosport: Асенсио хочет перейти в «Ювентус»

Бред. Чего ему там ловить? придти и на баночке сидеть? он молодой еще и сырой. он даже юве нафиг не нужен я уверен, пахать и пахать .А сейчас в реале как никогда можно выиграть конкуренцию, и время у асенсио до лета себя проявить. Потому что летом явно конкуренция усилится, а если купят дорогих топов, то и вообще на баночку присядет асенсио, в юве сейчас еще больше конкуренция. там коста на банке сидит, а мог бы играть почти в каждом клубе мира намного чаще.
Полузащитник «Реала» Марко Асенсио выразил желание перебраться в чемпионат Италии. 22-летний футболист хочет продолжить карьеру в «Ювентусе».
Испанца впечатлило то, как болельщики туринской команды приняли нападающего Криштиану Роналду, перешедшего в «Ювентус» этим летом. Хавбек уже намекнул руководству «Реала» о своих намерениях.
Кроме того, Асенсио пообщался с бывшим форвардом туринцев Альваро Моратой и услышал от него много хороших слов о «Ювентусе» и городе. Полузащитник считает, что сможет сделать шаг вперед, играя под руководством главного тренера итальянского клуба Массимилиано Аллегри.
В этом сезоне Асенсио провел за «Реал» 17 матчей, забил два гола и сделал три результативные передачи. Его контракт с мадридцами рассчитан до июня 2023 года.