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    Агент Бэйла: «Фанаты «Реала» должны целовать Гарету ноги. Спустя годы они будут вспоминать его голы»

    Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт не согласен с критикой болельщиков клуба в адрес валлийца. Представитель спортсмена считает, что фанаты должны проявлять благодарность.

    «Фанатам должно быть стыдно за свое поведение. Спустя годы они будут вспоминать голы Бэйла, который достоин уважения. Гарет в Испании выиграл все. Это один из лучших игроков в мире. Болельщики должны ему целовать ноги», – полагает Барнетт, чьи слова приводит Sky News.

    В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов

    Источник: Sky News

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    05.03.2019 00:15
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2403

      SarJr 5 марта 2019, 12:39

      Это бэйл должен целовать ноги реалу и их фанатам за то что тогда его взяли и до сих пор терпят его деградацию, выходки и лень

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 5 марта 2019, 06:36

      Было бы что вспоминать.

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +3754

      Yev 5 марта 2019, 01:25

      А что ж тогда по его мнению фанаты должны целовать Рональду, если он считает, что этому бестолковому нарцисчиному бревну надо ноги целовать.
      Даже страшно подумать.

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