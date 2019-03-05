Агент Бэйла: «Фанаты «Реала» должны целовать Гарету ноги. Спустя годы они будут вспоминать его голы»

Агент полузащитника «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт не согласен с критикой болельщиков клуба в адрес валлийца. Представитель спортсмена считает, что фанаты должны проявлять благодарность.

«Фанатам должно быть стыдно за свое поведение. Спустя годы они будут вспоминать голы Бэйла, который достоин уважения. Гарет в Испании выиграл все. Это один из лучших игроков в мире. Болельщики должны ему целовать ноги», – полагает Барнетт, чьи слова приводит Sky News.

Игроки «Реала» недовольны, что Бэйл выходит в стартовом составе.

Мадридцы готовы расстаться с валлийцем.

Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.

В «Реале» не любят Бэйла: он не знает языка, не тусуется с командой, напрягает боссов