The Mirror: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по Эриксену

ну понятно, Эриксена продадут летом, т.к не могу представить, что бы Леви позволил ему уйти бесплатно через год. конечно, не хотелось бы, чтобы в Реал, к прямым конкурентам, такой игрок самим нужен, особенно, если Ракитич и правда летом уходит.
а там, как будет.
Не совсем понимаю, зачем ТТХ престарелый Бейл - ему уже 30 летом будет, постоянно рецидивы старых недолеченных травм, большие запросы по зарплате, а играет он хуже ощутимо того же Кейна. Ну, разве что Кейна тоже продадут, в чём сомневаюсь.
«Реал» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Как утверждает The Mirror, мадридцы готовы предложить лондонскому клубу включить в сделку хавбека Гарета Бэйла.
«Реал» надеется, что «Тоттенхэм» будет заинтересован в возвращении своего бывшего футболиста.
- Бэйл перешел в испанскую команду из «Тоттенхэма» в 2013 году.
- Ранее СМИ сообщили, что Эриксен отказался от продления контракта с лондонцами, который истекает в июле 2020 года.