The Mirror: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по Эриксену

«Реал» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

Как утверждает The Mirror, мадридцы готовы предложить лондонскому клубу включить в сделку хавбека Гарета Бэйла.

«Реал» надеется, что «Тоттенхэм» будет заинтересован в возвращении своего бывшего футболиста.