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    The Mirror: «Реал» готов включить Бэйла в сделку по Эриксену

    «Реал» хочет заполучить полузащитника «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.

    Как утверждает The Mirror, мадридцы готовы предложить лондонскому клубу включить в сделку хавбека Гарета Бэйла.

    «Реал» надеется, что «Тоттенхэм» будет заинтересован в возвращении своего бывшего футболиста.

    • Бэйл перешел в испанскую команду из «Тоттенхэма» в 2013 году.
    • Ранее СМИ сообщили, что Эриксен отказался от продления контракта с лондонцами, который истекает в июле 2020 года.

    Источник: The Mirror

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    03.03.2019 13:49
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 3 марта 2019, 18:19

      ну понятно, Эриксена продадут летом, т.к не могу представить, что бы Леви позволил ему уйти бесплатно через год. конечно, не хотелось бы, чтобы в Реал, к прямым конкурентам, такой игрок самим нужен, особенно, если Ракитич и правда летом уходит.
      а там, как будет.
      Не совсем понимаю, зачем ТТХ престарелый Бейл - ему уже 30 летом будет, постоянно рецидивы старых недолеченных травм, большие запросы по зарплате, а играет он хуже ощутимо того же Кейна. Ну, разве что Кейна тоже продадут, в чём сомневаюсь.

      1
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      Рейтинг: +1302

      САНЁК17 > Cules2013 3 марта 2019, 21:15

      В роде Ракитич не заикался покинуть клуб,правда барсукам с трансферами надо решить,команда устали последнее силу тратят в этом году,а евро кубок давно не нюхали пацаны

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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 3 марта 2019, 15:31

      Нам бейл не нужен

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      Рейтинг: +12346

      DeStar 3 марта 2019, 14:13

      Тоже не плохо

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