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    Иско попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

    Полузащитник «Реала» Иско находится в сфере двух топ-клубов АПЛ.

    По информации Tuttosport, в летнее трансферное окно испанца хотят приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».

    У футболиста разногласия с главным тренером мадридцев Сантьяго Солари.

    Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Наполи» и «Интер».

    • В этом сезоне Иско провел за «Реал» 16 матчей в Примере (622 минуты), забил один гол и сделал одну результативную передачу.
    • Контракт полузащитника рассчитан до июля 2022 года.

    Источник: Tuttosport

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    04.03.2019 12:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 17:04

      Из-за конфликтов с тренерами немало качественных игроков полируют лавки в клубах и не играют. Тут уже надо уходить, тем более спрос есть на Иско.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 16:14

      Игрок хороший ,но в Реале ему пока нет места.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 4 марта 2019, 15:59

      с моратой вместе...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 4 марта 2019, 13:45

      Иско очень крут , Реал после ухода лидера будет долго налаживать игру ближайшее лет 5 мы не увидем точно прежнего Реала ! Иско идеален для Ливерпуля и МС

      3
      Ответить
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Derzkiy1 4 марта 2019, 14:46

      В топку реал

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar 4 марта 2019, 13:22

      Отдайте уже иско ... жаль его терять ,но смысл держать дорого игрока не приносящего пользу. Иско должен играть

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