Иско попал в сферу интересов «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуля»

Из-за конфликтов с тренерами немало качественных игроков полируют лавки в клубах и не играют. Тут уже надо уходить, тем более спрос есть на Иско.
Полузащитник «Реала» Иско находится в сфере двух топ-клубов АПЛ.
По информации Tuttosport, в летнее трансферное окно испанца хотят приобрести «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль».
У футболиста разногласия с главным тренером мадридцев Сантьяго Солари.
Ранее сообщалось, что хавбеком интересуются «Манчестер Сити», «Наполи» и «Интер».
- В этом сезоне Иско провел за «Реал» 16 матчей в Примере (622 минуты), забил один гол и сделал одну результативную передачу.
- Контракт полузащитника рассчитан до июля 2022 года.