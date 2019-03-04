Инсинье не забил два пенальти в матчах с «Ювентусом», все остальные попытки в Серии А он реализовал

Не было пенальти, не было гола. Думаю все логично.
В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Наполи» со счетом 2:1.
На 84-й минуте матча нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.
Как сообщает Opta, 27-летний футболист семь раз пробивал 11-метровые удары в Серии А и не забил всего дважды. Оба раза его неудачные попытки приходились на игры с «Ювентусом».
- В текущем сезоне Инсинье сыграл 32 матча в составе «Наполи», забил 12 голов и сделал семь результативных передач.