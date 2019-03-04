Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Инсинье не забил два пенальти в матчах с «Ювентусом», все остальные попытки в Серии А он реализовал

    В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Наполи» со счетом 2:1.

    На 84-й минуте матча нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

    Как сообщает Opta, 27-летний футболист семь раз пробивал 11-метровые удары в Серии А и не забил всего дважды. Оба раза его неудачные попытки приходились на игры с «Ювентусом».

    • В текущем сезоне Инсинье сыграл 32 матча в составе «Наполи», забил 12 голов и сделал семь результативных передач.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    04.03.2019 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +182

      Dosya85 4 марта 2019, 18:45

      Не было пенальти, не было гола. Думаю все логично.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 16:56

      В следующий раз с Юве пусть не бьёт пенальти...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:52

      Переволновался.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +905

      VVadic 4 марта 2019, 12:24

      Затесался шпиён старой бабки в стройные ряды Наполи:)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 марта 2019, 11:23

      динарка вот говорит что это было проплачено инсинье чтобы он не забил пеналь

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11