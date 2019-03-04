Инсинье не забил два пенальти в матчах с «Ювентусом», все остальные попытки в Серии А он реализовал

В рамках 26-го тура итальянской Серии А «Ювентус» в гостях победил «Наполи» со счетом 2:1.

На 84-й минуте матча нападающий неаполитанцев Лоренцо Инсинье мог сравнять счет, но не реализовал пенальти.

Как сообщает Opta, 27-летний футболист семь раз пробивал 11-метровые удары в Серии А и не забил всего дважды. Оба раза его неудачные попытки приходились на игры с «Ювентусом».