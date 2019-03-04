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    «Краснодар» – лидер текущего сезона РПЛ по попаданиям в штанги и перекладины

    В рамках 18-го тура чемпионата России «Краснодар» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1.

    В этом матче в каркас ворот по разу угодили игроки «Краснодара» Виктор Классон и Сергей Петров.

    Благодаря этому команда Мурада Мусаева упрочила лидерство по попаданиям в штанги и перекладины в текущем розыгрыше РПЛ.

    У «Краснодара» на сегодняшний день 12 попаданий, его главные преследователи «Енисей» и «Динамо» – семь и шесть соответственно.

    • По итогам 18 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – три очка.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    04.03.2019 06:58
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb 4 марта 2019, 15:43

      Может кто помнит такую игру 300? Вот там очки считают : перекладина 100 оч , 50 штанга)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 15:01

      Наверное на тренировках соревнуются ,кто больше попадет в перекладину.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +4369

      TOL47 4 марта 2019, 12:29

      по точности хороший удар, очки за это не дают

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 4 марта 2019, 12:09

      Не за просто так Ребров свои деньги в Спартаке отрабатывает. Перед матчем небось целый час со штангами сосался, чтоб именно в них мячи летели от Краснодара.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67330

      portero 4 марта 2019, 10:51

      ЛЕ попадайте в ворота без штанг

      13
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3204

      RotBerg 4 марта 2019, 09:47

      За счёт спартака)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 4 марта 2019, 09:04

      Магнетизмом обладает мяч после удара "быков", летя в сторону ворот... )))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +67330

      portero > Рубик Докоян 4 марта 2019, 10:55

      там и мимо ворот рядом со штангой было, не притянуло.

      13
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > portero 4 марта 2019, 16:39

      С большой скоростью мяч летел и сила притяжения не сработала. )))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 08:28

      Гуси спасли Рим, а штанги и перекладины спам.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +1126

      richi > prezent2017 4 марта 2019, 16:00

      И судья.

      -1
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      Рейтинг: +47

      zaryalk72 4 марта 2019, 08:13

      "КРАСНОДАРУ" какие то чуть-чуть не хватает до идеальной игры (движение, пас, понимание игроков, шикарные удары по воротам - ВСЁ ЭТО ЕСТЬ) Удачи "КРАСНОДАР ,

      2
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      Рейтинг: +67330

      portero > zaryalk72 4 марта 2019, 10:52

      с одной стороны удар достаточно точный, но не гол

      12
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      Рейтинг: +7153

      владимир миронов 4 марта 2019, 08:02

      Прицел подрегулируют и дело пойдет.

      8
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      Рейтинг: +67330

      portero > владимир миронов 4 марта 2019, 10:53

      просто чуток не фартит, пусть в ЛЕ всё залетает.

      12
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