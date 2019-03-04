«Краснодар» – лидер текущего сезона РПЛ по попаданиям в штанги и перекладины

Может кто помнит такую игру 300? Вот там очки считают : перекладина 100 оч , 50 штанга)))
В рамках 18-го тура чемпионата России «Краснодар» в гостях сыграл вничью со «Спартаком» со счетом 1:1.
В этом матче в каркас ворот по разу угодили игроки «Краснодара» Виктор Классон и Сергей Петров.
Благодаря этому команда Мурада Мусаева упрочила лидерство по попаданиям в штанги и перекладины в текущем розыгрыше РПЛ.
У «Краснодара» на сегодняшний день 12 попаданий, его главные преследователи «Енисей» и «Динамо» – семь и шесть соответственно.
- По итогам 18 туров «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставание от лидирующего «Зенита» – три очка.