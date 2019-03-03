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    РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью, в матче одно удаление

    «Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ – 1:1.

    Гол в составе московской команды забил форвард Зе Луиш, у краснодарцев – полузащитник Маурисио Перейра. В дополнительное время у «Краснодара» был удален защитник Александр Мартынович.

    «Спартак» набрал 29 очков и вернулся на четвертую строчку в таблице, обойдя «Локомотив» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Краснодар» с 34 очками идет вторым.

    Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

    Спартак (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 1:0 – Зе Луиш, 14; 1:1 – Перейра, 25.

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Рассказов, Айртон, Гулиев, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Зобнин, Ханни (Глушаков, 82), Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 64).

    «Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Каборе, Перейра (Ольссон, 66), Классон, Вандерсон (Скопинцев, 81), Сулейманов (Ари, 61).

    Предупреждения: Ханни, 32 – Мартынович, 49; Каборе, 53; Ари, 76.

    Удаление: нет – Мартынович, 90+4.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Айртон – красавчик, «Краснодар» провалился в решающих моментах. Главные выводы по центральному матчу тура

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2019 20:59
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    Комментарии94
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    • ...
      Рейтинг: +1126

      richi 4 марта 2019, 16:09

      Во время попадания в каркас Петровым, у Газинского внеигры не было.

      0
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      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 4 марта 2019, 13:32

      вместо Адриано или Зе надо ставить в стартовый состав Мелкадзе тогда совсем другая игра будет и качество в нападении возрастёт

      3
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 4 марта 2019, 05:26

      Никому,кроме Зенита,не нужная ничья .Обе команды сыграли ярко и боевито.За что им большое спасибо. Ещё бы с реализацией получше было бы .Южане,на мой взгляд,были ближе к победе.Не повезло.Спартак выглядел неплохо.Если бы Зе Луиш и Адриано не жадничали с последними передачами,то москвичи могли и забить.В общем игра понравилась,результат -нет.Хотя для первой официальной игры в весенней стадии чемпионата очень очень неплохо вышло.С хорошей игрой всех!Командам удачно выступить в кубках!!!

      7
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      ...
      Рейтинг: +2545

      petrucho-spb > Krossmen73 4 марта 2019, 08:07

      Не только Зениту ,но всем преследователем. В частности Цска, тоже обрадовался ,что остались на 3 месте.

      2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 4 марта 2019, 02:17

      Ждем Жиго и Фернандо. С ними в опорной зоне будет явно побольше порядка. Порадовал настырностью и напором Мелкадзе. На пару с Айртоном они просто рвали слева

      4
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      Рейтинг: +28517

      JTherry 3 марта 2019, 23:56

      очень боевой матч, побольше бы таких матчей в чемпионате, обе команды играли в открытый и симпатичный футбол

      6
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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 3 марта 2019, 22:47

      НЕ ПОНЯТНО ! Зачем Краснодар играл через своего вратаря ?! Он же весь матч ошибался при выносе мяча ! Да , ещё и силы удара у него нет !

      1
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 3 марта 2019, 22:43

      Мусаев зря выпустил Ари Шапи на голову сильней острота сразу пропала а этот лысый только нарушал правила как и Дзюба толку от таких напов. ноль и ещё о лимите те кто его придумал тупые а кто теперь поправки ввёл ещё тупее какой смысл белорусов не считать легионерами они что за сборную России могут сыграть тогда и казахстанских игроков тоже можно не считать легионерами

      3
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      Рейтинг: +1126

      richi > Garrincha58 4 марта 2019, 16:05

      Объединимся скоро с белорусами.

      0
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      Рейтинг: +10

      alvaroks 3 марта 2019, 22:29

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      0
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      Рейтинг: +2030

      morgan59 3 марта 2019, 22:27

      Игра между Спартаком и Краснодаром была на морозе, как бы там не говорили, но это не совсем комфортно. Мяч скачет и катится быстрее обычного. Дышать тяжелее чем при +12. Поле более жёсткое. поэтому хорошо, что тур прошёл без травм. В Четверг Л.Е. Пожелаем удачи Зениту и Краснодару.

      7
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 > morgan59 3 марта 2019, 23:01

      Ну это не мороз , по нашим Российским меркам ) , ну и не Сочи конечно )

      4
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 22:13

      Обе команды хотели победить. Но за игру не стыдно. Молодцы!

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