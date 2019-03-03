РПЛ. «Спартак» и «Краснодар» сыграли вничью, в матче одно удаление

«Спартак» сыграл вничью с «Краснодаром» в матче 18-го тура РПЛ – 1:1.

Гол в составе московской команды забил форвард Зе Луиш, у краснодарцев – полузащитник Маурисио Перейра. В дополнительное время у «Краснодара» был удален защитник Александр Мартынович.

«Спартак» набрал 29 очков и вернулся на четвертую строчку в таблице, обойдя «Локомотив» по разнице забитых и пропущенных мячей. «Краснодар» с 34 очками идет вторым.

Чемпионат России. РПЛ. 18-й тур

Спартак (Москва) – Краснодар – 1:1 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 1:0 – Зе Луиш, 14; 1:1 – Перейра, 25.

«Спартак»: Селихов, Джикия, Боккетти, Рассказов, Айртон, Гулиев, Ломовицкий (Мельгарехо, 44), Зобнин, Ханни (Глушаков, 82), Зе Луиш, Луис Адриано (Мелкадзе, 64).

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Рамирес, Фьолусон, Газинский, Каборе, Перейра (Ольссон, 66), Классон, Вандерсон (Скопинцев, 81), Сулейманов (Ари, 61).

Предупреждения: Ханни, 32 – Мартынович, 49; Каборе, 53; Ари, 76.

Удаление: нет – Мартынович, 90+4.

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