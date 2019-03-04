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    Анчелотти: «Мерет точно не касался Роналду. Если есть VAR, то почему бы не посмотреть повтор?»

    Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал удаление вратаря Алекса Мерета в матче 26-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:2).

    • Мерет получил красную карточку на 25-й минуте матча.
    • Вратарь сфолил на Криштиану Роналду перед штрафной площадью.
    • Арбитр назначил штрафной удар, его реализовал Пьянич.

    «Это спорное решение. Он [Мерет] точно не касался его. Я могу принять то, что он был наказан за попытку сфолить. Потом нужно обратить внимание на то, куда шел мяч, где был Аллан.

    Если у нас есть VAR, то почему бы не посмотреть повтор полностью? Это не чистая красная, потому что Роналду, возможно, не смог бы успеть за этим мячом. Он шел к угловому.

    Мерет не касался его. После этого надо рассмотреть все остальные элементы. Красная карточка, конечно, изменила игру», – сказал Анчелотти.

    Источник: Football Italia

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    04.03.2019 01:31
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    Комментарии14
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 4 марта 2019, 14:23

      С назначением пенальти тоже был спорный момент. Но если бы Наполи реализовал пенальти ,все встало бы на свои места.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > zigbert 4 марта 2019, 18:56

      Безусловно любая мелочь может изменить ход игры! Но, как ни странно, в игре всегда кому то одному должно повезти!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 4 марта 2019, 09:56

      Голкипер шел намеренно на грубый фол, который мог причинить серьезную травму и это очевидно, за что и получил красную. Даже если он не задел Роналду, штрафной был бы в любом случае. Так что все эти оправдания папы Карло в пользу бедных...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Fin035 4 марта 2019, 12:45

      Твой текст в топку

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1382

      Fin035 > SuperPAV9 4 марта 2019, 18:50

      Тебе клоуну не понять, сказали же уже...!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +600

      Санёк 17 4 марта 2019, 09:27

      Ну вы аутисты,вы смотрите как вёл себя вратарь,ну не было касания но играл грубо,игрок себя пожелал,спас ногу от травмы, скажем себя не пожалеешь не кто тебя поможет

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 4 марта 2019, 09:15

      Сомнительная там красная.. Ещё учитывая, что падала Кристина.. Странно почему ВАР не смотрели..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner 4 марта 2019, 08:43

      херней не страдай карло

      3
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      Рейтинг: -314

      SuperPAV9 > Dizayner 4 марта 2019, 12:45

      Херней ты страдаешь

      -3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1825

      Dizayner > SuperPAV9 4 марта 2019, 14:48

      очередной клоун?

      1
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      Рейтинг: +1382

      Fin035 > Dizayner 4 марта 2019, 18:48

      Вот почему, цирк его не взял с собой...?))

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 4 марта 2019, 08:32

      начинается уже прямо какое-то философствование - была там красная, вратарь сам виноват.

      6
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Cules2013 4 марта 2019, 08:54

      Виноват защитник, который привёз это удаление и гол. И ещё могли быть привозы при пасах вратарю. Выносить мяч надо вперёд и расставляться, держа свою позицию и игрока в защите, а не вратарю каждый раз откидывать мяч. Уж сколько таких примеров в истории футбола с этими откидками вратарю и голов в свои ворота были...

      4
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      Рейтинг: +407

      orlovcar 4 марта 2019, 06:03

      ну не чистая значит грязная. по факту выход один на один. тупо прыгает в ноги с целью сфолить не играя в мяч. какие еще могут быть вопросы?

      6
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