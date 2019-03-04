Анчелотти: «Мерет точно не касался Роналду. Если есть VAR, то почему бы не посмотреть повтор?»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти прокомментировал удаление вратаря Алекса Мерета в матче 26-го тура Серии А против «Ювентуса» (1:2).

Мерет получил красную карточку на 25-й минуте матча.

Вратарь сфолил на Криштиану Роналду перед штрафной площадью.

Арбитр назначил штрафной удар, его реализовал Пьянич.

«Это спорное решение. Он [Мерет] точно не касался его. Я могу принять то, что он был наказан за попытку сфолить. Потом нужно обратить внимание на то, куда шел мяч, где был Аллан.

Если у нас есть VAR, то почему бы не посмотреть повтор полностью? Это не чистая красная, потому что Роналду, возможно, не смог бы успеть за этим мячом. Он шел к угловому.

Мерет не касался его. После этого надо рассмотреть все остальные элементы. Красная карточка, конечно, изменила игру», – сказал Анчелотти.