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    Примера. «Атлетико» в меньшинстве удержал победу над «Реал Сосьедадом». У Мораты дубль

    «Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура Примеры со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Альваро Мората.

    На 62-й минуте встречи у «Атлетико» был удален полузащитник Коке.

    Мадридский клуб с 53 очками идет вторым в таблице. «Реал Сосьедад» с 35 очками идет восьмым.

    В другом матче «Хетафе» выиграл у «Бетиса» – 2:1.

    Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

    Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Мората, 30; 0:2 – Мората, 33.

    Удаление: нет – Коке, 62.

    Бетис – Хетафе – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Кабрера, 20; 0:2 – Мата, 44; 1:2 – Хоакин, 75.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    03.03.2019 22:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +905

      VVadic 3 марта 2019, 23:36

      С победой - матрасники!!!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 22:32

      Вовремя Мората к "матрсникам" подъехал. Забивает и выручает уже не в первый раз.

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