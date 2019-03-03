Примера. «Атлетико» в меньшинстве удержал победу над «Реал Сосьедадом». У Мораты дубль

С победой - матрасники!!!
«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура Примеры со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Альваро Мората.
На 62-й минуте встречи у «Атлетико» был удален полузащитник Коке.
Мадридский клуб с 53 очками идет вторым в таблице. «Реал Сосьедад» с 35 очками идет восьмым.
В другом матче «Хетафе» выиграл у «Бетиса» – 2:1.
Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур
Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Мората, 30; 0:2 – Мората, 33.
Удаление: нет – Коке, 62.
Голы: 0:1 – Кабрера, 20; 0:2 – Мата, 44; 1:2 – Хоакин, 75.