Примера. «Атлетико» в меньшинстве удержал победу над «Реал Сосьедадом». У Мораты дубль

«Атлетико» обыграл «Реал Сосьедад» в матче 26-го тура Примеры со счетом 2:0. Дубль оформил форвард Альваро Мората.

На 62-й минуте встречи у «Атлетико» был удален полузащитник Коке.

Мадридский клуб с 53 очками идет вторым в таблице. «Реал Сосьедад» с 35 очками идет восьмым.

В другом матче «Хетафе» выиграл у «Бетиса» – 2:1.

Чемпионат Испании. Примера. 26-й тур

Реал Сосьедад – Атлетико – 0:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Мората, 30; 0:2 – Мората, 33.

Удаление: нет – Коке, 62.

Бетис – Хетафе – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Кабрера, 20; 0:2 – Мата, 44; 1:2 – Хоакин, 75.

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