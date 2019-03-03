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    Сарри: «Кепа осознал свою ошибку и хорошо отреагировал на нее»

    Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

    О матче

    Мы хорошо играли 60 минут, мол убить интригу в матче. Но мы не смогли этого сделать, поэтому последние 20-25 минут мы были в беде. Эмоционально мы очень устали после 120 минут с «Манчестер Сити» и тяжелого матча с «Тоттенхэмом». Но я очень доволен игрой в первые 60 минут и результатом.

    О Кепе

    Кепа – мужчина. Он осознал ошибку и сумел хорошо отреагировать на нее. Я очень доволен Кабальеро. Это очень важно для нашей команды.

    • В финале Кубка лиги Сарри хотел поменять вратаря Кепу Аррисабалагу, но игрок отказался от замены.
    • Позже Сарри сказал, что произошло недопонимание.
    • Кепа извинился за свое поведение.
    • В этом матче голкипер вышел в стартовом составе. В прошлой игре он был в запасе.

    В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали

    Источник: BBC

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    03.03.2019 20:15
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