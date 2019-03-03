Сарри: «Кепа осознал свою ошибку и хорошо отреагировал на нее»

Главный тренер «Челси» Маурицио Сарри прокомментировал результат матча 29-го тура АПЛ против «Фулхэма» (2:1).

О матче

Мы хорошо играли 60 минут, мол убить интригу в матче. Но мы не смогли этого сделать, поэтому последние 20-25 минут мы были в беде. Эмоционально мы очень устали после 120 минут с «Манчестер Сити» и тяжелого матча с «Тоттенхэмом». Но я очень доволен игрой в первые 60 минут и результатом.

О Кепе

Кепа – мужчина. Он осознал ошибку и сумел хорошо отреагировать на нее. Я очень доволен Кабальеро. Это очень важно для нашей команды.

В финале Кубка лиги Сарри хотел поменять вратаря Кепу Аррисабалагу, но игрок отказался от замены.

Позже Сарри сказал, что произошло недопонимание.

Кепа извинился за свое поведение.

В этом матче голкипер вышел в стартовом составе. В прошлой игре он был в запасе.

В «Челси» сказали, что Кепа не виноват. Потом его оштрафовали