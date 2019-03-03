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    Семин: «Нет смысла опротестовывать желтую карточку Денисова, потому что ее не отменят»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин подчеркнул, что клуб не собирается подавать протест по поводу второй желтой карточки полузащитника Игоря Денисова во встрече 18-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (2:2). Специалист не видит в этом смысла.

    На 73-й минуте игры арбитр Владислав Безбородов показал предупреждение Денисову, которое стало для него вторым. Хавбек железнодорожников Владислав Игнатьев после матча заявил, что правила в том эпизоде нарушал он, а не Денисов.

    – На желтую карточку протест не подают. Просто нет смысла, потому что ее не отменят.

    – Вы все-таки считаете, что фолил Игнатьев, а не Денисов?

    – Там был мелкий фол Игнатьева. Но какой смысл опротестовывать? Если бы была красная, то другое дело.

    Из-за дисквалификации Денисов пропустит гостевой матч 19-го тура против «Анжи».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    03.03.2019 18:29
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