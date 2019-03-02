Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Игнатьев – об удалении Денисова: «Желтую надо было давать мне. Видимо, судья не разобрался»

    Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал эпизод матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2), в котором полузащитник Игорь Денисов получил красную карточку.

    – Я первый сфолил. Игорь потом уже чуть-чуть придержал соперника. Еще раз посмотрели эпизод. Надо было мне давать желтую, а не Денисову. Но, видимо, судья не разобрался в этом моменте.

    – Что Денисов сказал в раздевалке?

    – Конечно, он зол. Когда удаляют не по делу, это очень неприятно.

    – Что случилось в моменте со вторым пропущенным? Не успели перестроится после замены?

    – Надо пересмотреть этот момент. Видимо, просто потеряли игрока. Он оказался один и убежал. Конечно, это грубая ошибка. Мы не имели права так играть.

    • Денисов был удален на 73-й минуте встречи.
    • Главным арбитром матча был Владислав Безбордов.
    • «Локомотив» набрал 29 очков и поднялся на четвертое место в таблице.

    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.03.2019 20:28
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 3 марта 2019, 11:39

      Может еще разберутся и вынесут верное решение.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 марта 2019, 23:09

      Оба хороши.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 2 марта 2019, 21:17

      И что самое "хреновое", так эту КК не отменить, т.к. она не "прямая", а через вторую ЖК! И, Денисов, следующий матч пропустит по любому!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +652

      gunstilzit > Serjoga 2 марта 2019, 21:47

      Гарик и без КК пропускал следующий матч.

      В середине Безбородов потерялся .
      Ну и спасибо Эдеру и Смолову.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > gunstilzit 2 марта 2019, 21:48

      Безбородов по жизни "потерявшийся"!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 2 марта 2019, 20:35

      Тогда сразу нужно было признаваться арбитру. Получил бы жёлтую и спас Денисова от удаления. Сам подставил товарища по команде.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12337

      Вомбат > ДВС 2 марта 2019, 21:12

      А он и признался. Но судья заподозрил, что он просто спасает свою команду от удаления и решил проверить его слова. Пошел к боковому, а тот сказал, что первым сфолил Денисов.

      5
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > ДВС 2 марта 2019, 21:13

      Нужно было смотреть матч! Тогда бы не писал чушь!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Вомбат 2 марта 2019, 21:14

      А боковой "всевидящий" судья был на другой половине поля! Вот это было нормальное совещание!

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6913

      батог > Serjoga 2 марта 2019, 22:52

      Там была коробочка и желтую нужно показывать обоим.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > батог 2 марта 2019, 22:57

      без нас разберутся

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11