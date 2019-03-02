Игнатьев – об удалении Денисова: «Желтую надо было давать мне. Видимо, судья не разобрался»

Защитник «Локомотива» Владислав Игнатьев прокомментировал эпизод матча 18-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (2:2), в котором полузащитник Игорь Денисов получил красную карточку.

– Я первый сфолил. Игорь потом уже чуть-чуть придержал соперника. Еще раз посмотрели эпизод. Надо было мне давать желтую, а не Денисову. Но, видимо, судья не разобрался в этом моменте.

– Что Денисов сказал в раздевалке?

– Конечно, он зол. Когда удаляют не по делу, это очень неприятно.

– Что случилось в моменте со вторым пропущенным? Не успели перестроится после замены?

– Надо пересмотреть этот момент. Видимо, просто потеряли игрока. Он оказался один и убежал. Конечно, это грубая ошибка. Мы не имели права так играть.