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    «Лос-Анджелес Гэлакси» установил статую Бекхэму. Такое произошло впервые в МЛС

    Сегодня «Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго Файр» (2:1) в матче первого тура регулярного чемпионата МЛС.

    Накануне игры состоялось открытие статуи бывшего полузащитника «Гэлакси» Дэвида Бекхэма. Ее установили у входа в домашний стадион клуба «Стабхаб Сентер». Это первый случай в истории, когда клуб МЛС открыл статую в честь футболиста.

    Англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007-го по 2012 год (с двумя перерывами на аренду в «Милане»). В составе «Гэлакси» Бекхэм дважды стал чемпионом МЛС (в 2011-м и 2012 годах).

    Полузащитник – первый футболистом в МЛС, чья зарплата была выведена из-под потолка зарплат (впоследствии клубы получили право иметь в составе двух таких игроков. Это правило назвали «правилом Бекхэма»).

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Инстаграм «Лос-Анджелес Гэлакси»

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    03.03.2019 18:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 3 марта 2019, 21:24

      Мда... Даже не знаю, что уродливее.. Эта статуя Бэкхема или статуя Роналду?

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