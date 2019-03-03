«Лос-Анджелес Гэлакси» установил статую Бекхэму. Такое произошло впервые в МЛС

Сегодня «Лос-Анджелес» обыграл «Чикаго Файр» (2:1) в матче первого тура регулярного чемпионата МЛС.

Накануне игры состоялось открытие статуи бывшего полузащитника «Гэлакси» Дэвида Бекхэма. Ее установили у входа в домашний стадион клуба «Стабхаб Сентер». Это первый случай в истории, когда клуб МЛС открыл статую в честь футболиста.

Англичанин выступал за «Лос-Анджелес Гэлакси» с 2007-го по 2012 год (с двумя перерывами на аренду в «Милане»). В составе «Гэлакси» Бекхэм дважды стал чемпионом МЛС (в 2011-м и 2012 годах).

Полузащитник – первый футболистом в МЛС, чья зарплата была выведена из-под потолка зарплат (впоследствии клубы получили право иметь в составе двух таких игроков. Это правило назвали «правилом Бекхэма»).