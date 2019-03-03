«Ростов» не может победить в гостях на протяжении пяти матчей. В последний раз команда обыгрывала «Спартак»

«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) во встрече 18-го тура РПЛ.

В последний раз команда Валерия Карпина побеждала в гостях 30 сентября – в игре девятого тура со «Спартаком» (1:0).

После этого ростовчане провели на чужом поле пять встреч, две из которых завершились для них ничьими, и три – поражениями.

«Ростов» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.