«Ростов» не может победить в гостях на протяжении пяти матчей. В последний раз команда обыгрывала «Спартак»

Посмотрим, что будет твориться на поле в игре с Арсеналом. С Енисеем фактически была новая команда, что-то требовать наверное не правильно, а вот азарта было мало и желания .
«Ростов» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) во встрече 18-го тура РПЛ.
В последний раз команда Валерия Карпина побеждала в гостях 30 сентября – в игре девятого тура со «Спартаком» (1:0).
После этого ростовчане провели на чужом поле пять встреч, две из которых завершились для них ничьими, и три – поражениями.
«Ростов» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.