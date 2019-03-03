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    «Ростов» не может победить в гостях на протяжении пяти матчей. В последний раз команда обыгрывала «Спартак»

    «Ростов» на выезде сыграл вничью с «Енисеем» (1:1) во встрече 18-го тура РПЛ.

    В последний раз команда Валерия Карпина побеждала в гостях 30 сентября – в игре девятого тура со «Спартаком» (1:0).

    После этого ростовчане провели на чужом поле пять встреч, две из которых завершились для них ничьими, и три – поражениями.

    «Ростов» набрал 25 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.03.2019 16:17
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 4 марта 2019, 11:16

      Посмотрим, что будет твориться на поле в игре с Арсеналом. С Енисеем фактически была новая команда, что-то требовать наверное не правильно, а вот азарта было мало и желания .

      2
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    • ...
      Рейтинг: +59

      ryzhic07 3 марта 2019, 19:32

      играли безобразно...что за пасы назад?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1494

      geroin161 3 марта 2019, 17:12

      Спасибо большое "любимый клуб", что чудом не проиграли последнему месту, той команде, которой накидали в первом круге 4 безответных мяча!!!
      Как дальше быть??? Всё???? Борьба за выживание начинается???

      3
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      ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga > geroin161 3 марта 2019, 19:57

      А ты сколько игроков Ростова из той команды видел сегодня на поле? Ростов зимой растащили! Дай время сыграться новым! А ты уже в панике! Гацкана не было, защита вся новая, даже по сравнению с игрой с Краснодаром! А ты уже голову "пеплом" посыпаешь! И у Ростова сейчас главная задача КУБОК! Самое реальное в еврокубки попасть через КУБОК!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 3 марта 2019, 16:59

      Ничего страшного не случилось! Ростов играл не основным составом! Задача Ростова взять кубок!

      2
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 3 марта 2019, 16:32

      Вот не надо было Спартак обыгрывать...

      -1
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