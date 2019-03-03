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    Хохлов: «В России почему-то в 19-20 лет игрок считается молодым. В «Реале» выходят и в 17-18 лет играют»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:1) во встрече 18-го тура РПЛ. Решающий гол на четвертой компенсированной к матчу минуте забил 19-летний полузащитник москвичей Вячеслав Грулев.

    – Какой из таймов больше понравился по содержание?

    – По содержанию больше первый тайм понравился. Имели явное преимущество, не позволяли «Уфе» практически ничего создать. Одна ошибка, которая привела к голу, у всех бывает. Надеюсь, больше таких ошибок повторять не будем.

    Второй тайм «Уфа» больше начала играть по счету и хорошо, что у нас получилось забить, потому что взламывать насыщенную оборону «Уфы» довольно тяжело.

    – Сегодня судьбу матча решил совсем молодой футболист. Как почувствовали, что он сегодня готов?

    – Во-первых, это у нас в России почему-то 19-20 лет – считается молодой футболист. В «Реале» выходят в 17-18 лет и играют. Он игрок, который уже не первый день с основой тренируется, мы знаем его сильные и слабые качества. Он вышел как игрок команды и сумел решить исход.

    • Гол в ворота «Уфы» стал для Грулева вторым в этом сезоне в РПЛ.
    • Всего он провел в Премьер-лиге четыре игры.

    Источник: Sports.ru

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    03.03.2019 15:29
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 4 марта 2019, 13:02

      Менталитет.

      1
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      Рейтинг: +95

      сейду 3 марта 2019, 18:03

      В Африке 40-летний футболист считается молодым, если у него паспорт с правильным возрастом

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Speedmeister 3 марта 2019, 16:57

      в реале в 17-19 лет выходят и их считают старыми!?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +320

      55together 3 марта 2019, 15:34

      Так победим Реал в финале Лиги чемпионов!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7067

      Рубинище > 55together 3 марта 2019, 15:44

      за последние 40 лет даже близко к финалу ЛЧ не подбирались, так, что угу порвём в клочья

      0
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      ...
      Рейтинг: +320

      55together > Рубинище 3 марта 2019, 16:01

      кзел смотри сколько лет ЛЧ

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