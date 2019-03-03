Хохлов: «В России почему-то в 19-20 лет игрок считается молодым. В «Реале» выходят и в 17-18 лет играют»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов в эфире канала «Матч ТВ» поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:1) во встрече 18-го тура РПЛ. Решающий гол на четвертой компенсированной к матчу минуте забил 19-летний полузащитник москвичей Вячеслав Грулев.

– Какой из таймов больше понравился по содержание?

– По содержанию больше первый тайм понравился. Имели явное преимущество, не позволяли «Уфе» практически ничего создать. Одна ошибка, которая привела к голу, у всех бывает. Надеюсь, больше таких ошибок повторять не будем.

Второй тайм «Уфа» больше начала играть по счету и хорошо, что у нас получилось забить, потому что взламывать насыщенную оборону «Уфы» довольно тяжело.

– Сегодня судьбу матча решил совсем молодой футболист. Как почувствовали, что он сегодня готов?

– Во-первых, это у нас в России почему-то 19-20 лет – считается молодой футболист. В «Реале» выходят в 17-18 лет и играют. Он игрок, который уже не первый день с основой тренируется, мы знаем его сильные и слабые качества. Он вышел как игрок команды и сумел решить исход.