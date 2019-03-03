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    Газизов – о матче с «Динамо»: «Результат по делу. 10-го «Уфа» должна реабилитироваться перед болельщиками в игре с «Зенитом»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в матче 18-го тура РПЛ и подтвердил, что клуб вернет деньги болельщикам.

    «Абсолютно не довольны игрой. Считаю, что играли не очень хорошо и результат по делу. Есть вещи, на которые надо сделать акценты, и есть время, чтобы ситуацию исправить. 10 числа должны реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Зенитом».

    С понедельника с 12 часов будем ждать в кассах всех, кто хочет сдать билет на игру с «Динамо». Как и обещали, вернем деньги за билет и отдадим такой же билет на матч с «Ахматом», – сказал Газизов.

    • После 18-ти туров уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
    • В этом сезоне «Уфа» провела на своем поле 10 матчей (три победы, две ничьи и пять поражений).
    • Встреча 19-го тура «Зенит» – «Уфа» состоится в воскресенье, 10 марта.

    Источник: Sport24

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    03.03.2019 14:59
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 4 марта 2019, 00:41

      Пусть попробуют, ФНЛ-щики.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 3 марта 2019, 17:15

      Пусть языком мелет. От этого побед не прибавится как и денег. Теперь пусть раскошеливается, привлекая на трибуны болельщиков. Зенит после игры в ЛЕ с испанцами будет играть с Уфой через 2-е суток. Но травмированные подтягиваются и уже могут сыграть на замене, постепенно входя в игровой тонус и набирая форму.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 3 марта 2019, 16:18

      Пусть сначала реабилитируют жертв опричнины.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 марта 2019, 15:18

      Так. А вот этого не надо. Реабилитируйтесь на ком-нибудь другом

      2
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