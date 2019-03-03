Газизов – о матче с «Динамо»: «Результат по делу. 10-го «Уфа» должна реабилитироваться перед болельщиками в игре с «Зенитом»

Пусть попробуют, ФНЛ-щики.
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о поражении от «Динамо» (1:2) в матче 18-го тура РПЛ и подтвердил, что клуб вернет деньги болельщикам.
«Абсолютно не довольны игрой. Считаю, что играли не очень хорошо и результат по делу. Есть вещи, на которые надо сделать акценты, и есть время, чтобы ситуацию исправить. 10 числа должны реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Зенитом».
С понедельника с 12 часов будем ждать в кассах всех, кто хочет сдать билет на игру с «Динамо». Как и обещали, вернем деньги за билет и отдадим такой же билет на матч с «Ахматом», – сказал Газизов.
- После 18-ти туров уфимцы набрали 16 очков и занимают предпоследнее место в турнирной таблице РПЛ.
- В этом сезоне «Уфа» провела на своем поле 10 матчей (три победы, две ничьи и пять поражений).
- Встреча 19-го тура «Зенит» – «Уфа» состоится в воскресенье, 10 марта.