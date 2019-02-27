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    «Уфа» вернeт болельщикам деньги за билеты, если не победит «Динамо»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов вернуть болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России с «Динамо», если команда не одержит победу.

    «В случае неудачного исхода матча с «Динамо» мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около восьми-девяти тысяч фанатов», – сказал Газизов.

    Функционер пояснил, что неудачным результатом будет считаться не только поражение, но и ничья.

    • Матч «Уфа» – «Динамо» состоится в воскресенье, 3 марта, в 11:30 по московскому времени.
    • По итогам 17 туров «Уфа» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ, а «Динамо» – 12-е.

    Источник: ТАСС

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    27.02.2019 18:56
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 28 февраля 2019, 09:48

      В трудное положение поставили себя руководители Уфы.

      2
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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 28 февраля 2019, 00:55

      А если ничья?То что половину?

      0
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      Рейтинг: -9

      zhovkharpoleb 28 февраля 2019, 00:22

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      0
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      Рейтинг: +449

      Сенситив 27 февраля 2019, 21:01

      да просто ВТБ уже перевёл нужную сумму Уфе, так что Динамо - с 3мя очками уже, никаких тайн мадридского двора, как-то так...))

      1
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      Рейтинг: +435

      Olymp2 27 февраля 2019, 19:44

      Интересно, как они НДС закроют, который в прямой убыток пойдет, если бабки вернут? Или сразу через кассу проводить не будут? Геморрою столько, что, думаю, уверены - до этого не дойдет!!! А значит вырученных денег на достижение нужного результата хватит!!!!!

      4
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол > Olymp2 27 февраля 2019, 19:53

      В плане отчетности - вопрос по существу - вернув деньги за билеты, 20% от суммы должны уже будут уйти государству! Может он еще не знал, что НДС 18% до 20% повысили? (шутка!)

      1
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      Рейтинг: +319

      Best_forever 27 февраля 2019, 19:32

      50% "любящему" Динамо Лампе и все довольны, и другого "широково" питерца можно не забыть, чтоб ему легче было Хохлова свалить! Хитрый азиат - все рассчитал, и, главное, вовремя объявил!

      5
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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 февраля 2019, 19:17

      Надо бы Федуну эту идейку перенять!

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      Рейтинг: +6913

      батог > Старикан 27 февраля 2019, 20:02

      Ну тогда командой придется заниматься !

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      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:09

      Надо срочно менять счёт КП, рискнул и поставил Уфа - Динамо 0:1. ))) Но это маркетинговый ход руководства клуба для привлечения зрителей и их поддержку. Игра покажет стоила игра этих свеч...

      1
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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:38

      Маркетинг , уж ты-то должен знать, привлечение внимание к чему-то. И ты решил, что зрителей? Извини, был о тебе лучшего мнения, хотя и на старуху бывает... прореха

      2
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > За_чистый_футбол 27 февраля 2019, 19:42

      А какой это ход, если не маркетинговый, рекламный и популистский ?

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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:49

      ты прям как ребенок - конечно маркетинговый, конечно рекламный, но для кого - ... Не догадался для ---для Тапочкина!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > За_чистый_футбол 27 февраля 2019, 19:50

      Да мне не надо догадываться для кого и для чего это делается, если я это хаваю на раз.

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      Рейтинг: +128

      За_чистый_футбол > Рубик Докоян 27 февраля 2019, 19:54

      То-то и обидно. что только и хаваешь и вырастает хавчик, а не достойный человек! Приятного аппетита! Бай!

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      Рейтинг: +2951

      Бухбух 27 февраля 2019, 19:02

      На игры с участием Динамо прогнозы делать нельзя: они могут обыграть Зенит, но в то же время слить Енисею или Анжи.

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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 27 февраля 2019, 19:00

      Судью уже зарядили?

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