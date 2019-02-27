«Уфа» вернeт болельщикам деньги за билеты, если не победит «Динамо»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов заявил, что клуб готов вернуть болельщикам деньги за билеты на матч 18-го тура чемпионата России с «Динамо», если команда не одержит победу.

«В случае неудачного исхода матча с «Динамо» мы возвращаем деньги, потраченные на билет, и дарим билет на следующий матч. Это говорит о том, что ребята уверены в своих силах. Мы постараемся сделать все возможное, чтобы порадовать своих болельщиков, ждем около восьми-девяти тысяч фанатов», – сказал Газизов.

Функционер пояснил, что неудачным результатом будет считаться не только поражение, но и ничья.